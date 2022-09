Kritische Ansichten zur russischen Politik gegenüber Afrika im Kontext der neuen Weltordnung (Modern Diplomacy)

Im September-WhatsApp-Gespräch mit Matthew Ehret, Senior Fellow und Experte für internationale Beziehungen an der American University in Moskau, bietet er einen Einblick in einige Aspekte der russisch-afrikanischen Beziehungen im Kontext der entstehenden neuen globalen Ordnung.

Insbesondere gibt Matthew einen tiefen Einblick in den wertvollen Beitrag Russlands in einer Reihe von Wirtschaftssektoren, einschließlich der Infrastrukturentwicklung in den letzten Jahren in Afrika, einige Vorschläge für afrikanische Führer und ferner über die möglichen Auswirkungen der russisch-chinesischen Zusammenarbeit mit Afrika. Hier wichtige Auszüge aus dem breit angelegten Interview:

Was sind hier und aus historischer Perspektive die Implikationen, dass Russland nach seinen Verbündeten aus der Sowjetzeit in Afrika sucht … und nach „nicht-westlichen Freunden“, um die neue Weltordnung zu schaffen?

Russland arbeitet sicherlich sehr hart daran, seine Bündnisse mit vielen Nationen des globalen Südens und ehemaligen blockfreien Netzwerks zu festigen. Dieser Prozess hängt von der russisch-chinesischen Allianz ab, die am besten durch die Integration der Eurasischen Wirtschaftsunion mit der „Gürtel und Straße“-Initiative und dem Geist der Zusammenarbeit veranschaulicht wird, der in der gemeinsamen Erklärung für eine neue Ära der Zusammenarbeit vom 4. Februar skizziert wurde.

Natürlich ist dies mehr als nur die Gewinnung von Einflusssphären, wie viele Analysten versuchen, den jetzt laufenden Prozess zu interpretieren, aber es hat viel mehr mit einer gemeinsamen Vision zu tun, ein neues System der Zusammenarbeit, des kreativen Wachstums und des langfristigen Denkens zu etablieren, das unterschiedliche kulturelle und kulturelle Gemeinschaften vereint Religionsgruppen auf der ganzen Welt um ein gemeinsames Schicksal, das eine völlig andere Art von Paradigma darstellt als die unipolare Ideologie des Denkens in geschlossenen Systemen, die unter den Technokraten vorherrscht, die versuchen, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu verwalten.

Die Sowjetunion unterstützte natürlich den Befreiungskampf Afrikas enorm und erlangte in der Folge in den 60er Jahren die politische Unabhängigkeit. Was könnte der beste praktische Weg für Russland sein, das zu bekämpfen, was es jetzt als „Neokolonialismus“ in Afrika bezeichnet?

Einfach auf der Grundlage ehrlicher Geschäfte zu operieren, ist eine offensichtliche, aber wichtige Sache. Das afrikanische Volk hat seit dem Zweiten Weltkrieg unter der Führung der Weltbank und des IWF hauptsächlich Missbrauch und unehrliche neokoloniale Politik erlebt, und so bietet Russland weiterhin Investitions- und Geschäftsabkommen an, die mit dem Bau von Sonderwirtschaftszonen verbunden sind, die das industrielle Wachstum und die Infrastruktur vorantreiben und vor allem der moderne Stromzugang, den Afrika dringend braucht, sind der Schlüssel zu diesem Prozess.

Afrikanische Länder müssen derzeit die ungenutzten Ressourcen umwandeln, grundlegende Infrastruktur aufbauen und sich industrialisieren – dies ist notwendig, um irgendwie wirtschaftlich unabhängig zu werden. Wie beurteilen Sie die Rolle Russlands in diesen Wirtschaftsräumen zumindest während des vergangenen Jahrzehnts in Afrika?

Es hat sich stetig verbessert. Natürlich hat Russland nicht das gleiche Maß an nationaler Kontrolle über sein Bankensystem wie China, dessen Handel mit Afrika in den letzten Jahren 200 Milliarden Dollar erreicht hat, während Russlands Handel mit Afrika etwa 20 Milliarden Dollar beträgt. Trotzdem hat Russland gut daran getan, nicht nur Züge in Ägypten bereitzustellen, und hat der Betonung der Kerninfrastruktur, der Energie, der Wassersysteme und der Interkonnektivität auf dem Russland-Afrika-Gipfel 2019 und dem bevorstehenden Gipfel 2023 eine hohe Priorität eingeräumt.

Wie können wir allgemein die Gefühle der afrikanischen Elite über die Rückkehr Russlands nach Afrika interpretieren? Denken Sie, dass Russland die Hegemonie der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in Afrika am häufigsten kritisiert?

Ich denke, das alles überragende Gefühl ist Vertrauen und Erleichterung, dass Russland mit einem Geist der Zusammenarbeit zurückgekehrt ist. Nach all den Botschaften von Lawrow, der kürzlich Ende Juli eine wichtige Afrikareise absolvierte, kann ich sagen, dass Russland den Ansatz der USA und der EU zur Hegemonie in Afrika sehr kritisch sieht. Wie Museveni und der südafrikanische Außenminister kürzlich betonten, haben sie es satt, von westlichen bevormundenden Technokraten beschimpft und bedroht zu werden, während wir im Diskurs russischer und chinesischer Akteure ein Gefühl des gegenseitigen Respekts feststellen, das als Hauch von angesehen wird frische Luft.

Während der Westen von „angemessenen grünen Technologien“ für Afrika besessen ist, während er den Kontinent für seine Korruptionsprobleme züchtigt (was ziemlich heuchlerisch ist, wenn man sich das Ausmaß der Korruption innerhalb der Wall Street-City of London-Domäne ansieht), unterstützt Russland alle Formen von Korruption Energieentwicklung aus Kohle, Öl, Erdgas und sogar Kernenergie, die Afrika so dringend braucht, um ins 21. Jahrhundert zu springen.

Verständlicherweise muss Russlands Politik die wirtschaftlichen Bestrebungen Afrikas insbesondere bei der Jugend und der Mittelschicht anregen oder stärken. Welche Ansichten gibt es dazu? Und Ihre objektive Einschätzung der Außenpolitik Russlands mit Afrika?

Bisher hat Russland seine Jugendpolitik mit erweiterten Stipendien für afrikanische Jugendliche in den Bereichen Agrarwissenschaft, Ingenieurwesen, Medizin, IT und anderen fortgeschrittenen Bereichen stimuliert. Darüber hinaus haben die von Russland in Mosambik, Ägypten, errichteten Sonderwirtschaftszonen Möglichkeiten für die Herstellung und andere technische Ausbildung geschaffen, die im Rahmen des IWF-Weltbank-Modells der an Bedingungen geknüpften Kredite, die hauptsächlich durch das alleinige Ziel der Ressourcengewinnung angetrieben werden, weitgehend daran gehindert wurden, zu wachsen westliche Märkte und Gesamtkontrolle durch eine westliche Elite. Russland hat dazu tendiert, Chinas Führung (und seinen eigenen historischen Traditionen der Unterstützung afrikanischer Nationen bei ihren Entwicklungsbestrebungen) zu folgen, ohne die Art von Regimewechseloperationen oder Schuldensklaverei-Programmen voranzutreiben, die im Westen allzu lange üblich sind.

Der Gipfel von Sotschi hat bereits den Schlüssel zu den Fragen geliefert, die Sie bisher oben diskutiert haben. Können diese, wenn sie strategisch und konsequent angegangen werden, einen endgültigen Beginn eines neuen Aufbruchs in den russisch-afrikanischen Beziehungen markieren?

Höchstwahrscheinlich.

Geopolitische Konfrontation, Rivalität und Konkurrenz in Afrika. Glauben Sie, dass es in Afrika eine aufkommende geopolitische Rivalität und Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und Europa (insbesondere Frankreich) gibt? Was wäre, wenn sich China und Russland in einer Allianz zusammentun?

China und Russland haben sich bereits in fast allen erdenklichen Aspekten geopolitischer, wissenschaftlicher, kultureller und geoökonomischer Interessen zusammengeschlossen, was eine robuste Basis für das weitere erfolgreiche Wachstum der multipolaren Allianz geschaffen hat, die sich auf Organisationen wie BRICS+, SCO, ASEAN und BRI/Polar Silk Road Orientierung. Dies ist auch in ganz Afrika klar, und in dem Maße, in dem dieses Bündnis weiterhin stark ist, was ich nicht sehe, warum es auf absehbare Zeit nicht der Fall sein sollte, dann kann eine wichtige stabilisierende Kraft die afrikanischen Nationen nicht nur befähigen, den Drohungen und Einschüchterungen zu widerstehen und destabilisierende Einflüsse westlicher Unipolaristen.

Autot Kester Kenn Klomegah im Gespräch mit Matthew Ehret, Senior Fellow und Experte für internationale Beziehungen an der American University in Moskau.

