Zerstört Nord Stream. Fuck the EU. (defenddemocracy.press)

„Danke USA“, schreibt der ehemalige Außenminister Polens, Mitglied des Lenkungsausschusses des Bilderberg-Clubs und derzeitige Europaabgeordnete Roman Sikorski ( https://news.antiwar.com/2022/09/27/explosions- ) auf seinem Twitter – Account. verursachen-große- schäden -an-beiden-nordstream -pipelines/ ). Sikorsky bezieht sich auf die allem Anschein nach Sabotage der beiden unterseeischen Nord-Stream-Pipelines, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren können. Sikorsky freut sich, dass Russland den Preis für die Ukraine zahlt und sieht die zwanzig Milliarden Dollar teure Pipeline nutzlos in den Tiefen der Ostsee liegen.

Die Vereinigten Staaten bestreiten natürlich jegliche Verbindung zur Pipeline-Sabotage. Aber normalerweise fallen sie angesichts der zahlreichen Erklärungen von US-Beamten gegen die Pipelines unter Verdacht. Im vergangenen Januar führte beispielsweise Präsident Biden selbst folgenden Dialog mit Journalisten:

Präs. Biden: „Wenn Russland einmarschiert … dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende bereiten.“

Reporter: „Aber wie wollen Sie das genau machen, da … das Projekt unter deutscher Kontrolle steht?“

Biden: „Ich verspreche Ihnen, das werden wir schaffen.“ ( http://abcn.ws/3B5SScx ).

Was die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland (und eine der Protagonistinnen des Staatsstreichs in Kiew im Jahr 2014) betrifft, so sagte sie im vergangenen Januar: „Wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert , wird sich mit Nord Stream 2 nichts bewegen“.

Jetzt hat Selenski beeilt, Russland für die Sabotage verantwortlich zu machen. Diese Behauptung ist ziemlich lächerlich, genauso wie seine andere Behauptung lächerlich war, dass Russen das Atomkraftwerk in Zapirizhie bombardieren würden, das die Russen ja selbst besetzt halten.

Obwohl lächerlich, sind solche Behauptungen nützlich für die extremistischen Kräfte und Geheimdienste, die den ukrainischen Präsidenten kontrollieren und ihn als internationalen Provokateur benutzen, um sogar in das innere Leben Deutschlands und im Namen der internationalen „Kriegspartei“ einzugreifen.

In einer von antirussischer Hysterie dominierten Öffentlichkeit im Westen ist es fast unmöglich, Medien zu finden, die solche Behauptungen als lächerlich entlarven, nicht zuletzt aus Angst, prorussisch zu wirken.

Konfrontiert mit dem Dilemma, den Mitteln zu glauben, denen sie vertrauen, oder sich gegen sie zu wehren, geraten die Bürger in weit eine verbreitete Verwirrung. Das ist auch die Logik von Goebbels: „sagen wir mal was, und wiederholen wir es Tausendmal, etwas wird hängen bleiben“.

Mit den beiden intakten Pipelines hatte Russland die Energieversorgung Deutschlands weitgehend in der Hand. Moskau kann Gas liefern, wenn es will, oder es ablehnen. Damit die Pipelines eine Waffe in seinen Händen sind, braucht Russland, wie Bloomberg argumentiert, Pipelines, die existieren und intakt sind.

Und wenn die Pipelines intakt sind, könnte Deutschland auch, falls es sich entscheidet, seine Politik gegenüber der Ukraine zu ändern, zum Beispiel unter dem Druck von Energiemangel, sofort den Durchfluss russischen Gases genehmigen.

Jetzt, da beide Pipelines außer Betrieb sind, ist Berlin bei seiner Energieversorgung in einer großen Krise und von den USA abhängig, sodass es für das Land viel schwieriger sein wird, die Politik gegenüber der Ukraine zu ändern, wenn es dies wünscht.

Mit anderen Worten, was die Sabotage der beiden Pipelines bewirkt, ist, dass sie einerseits Russland seiner „Waffe“ beraubt und andererseits Deutschland und allgemeiner Europa an den NATO-Kurs der Fortsetzung des Kriegs gegen Russland bindet. Dies alles beweist damit einmal mehr, dass wir hier nicht nur einen Krieg gegen Russland haben, sondern auch einen indirekten Krieg gegen Europa, der vom „Imperium“ angezettelt wird.

Es ist Europa, das die Kosten der Sanktionen bezahlt, dessen Wirtschaft jetzt der vollständige Zusammenbruch droht, insbesondere angesichts der Verschärfung des Konflikts um die Ukraine. Europäische Staaten, ihre Wirtschaft, ihre Streitkräfte und ihre Geheimdienste werden mehr denn je von den USA abhängig. Europa verliert jede Möglichkeit, irgendwelche ausgeglichenen Beziehungen zu Washington und Moskau zu pflegen, was eine Voraussetzung jeder europäischen Autonomie ist. Es verwandelt sich in einen totalen Vasallen der Vereinigten Staaten ( Oscar Lafontaine: „Germany is Acting as a American vassal in the Ukraine War“ | Defend Democracy Press ) und des „superimperialistischen“ (um Kautskys Terminologie zu verwenden) internationalen Imperiums der Finanzen, die den „kollektiven Westen“ beherrschen.

Dies muss für diejenigen, die mit US- und insbesondere Neocon-Strategien vertraut sind, keine Überraschung sein. Eine der Hauptideen, die ihren Texten wie zum Beispiel dem Wolfowitz-Bericht oder dem Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert zugrunde liegen, ist, dass Washington alles tun muss, um nicht zuzulassen, dass zwei der kleineren Machtpole der Welt (z Beispiel Europa und Russland oder Russland und China),besondere Beziehungen zwischen ihnen aufzubauen, weil sie in diesem Fall die globale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten herausfordern würden.

Die Zerstörung der europäisch-russischen Beziehungen ist seit vielen Jahren ein sekundäres, nicht erklärtes, aber sehr wichtiges Ziel der Ukraine-Politik der Vereinigten Staaten. Eine Manifestation dieser Politik hatten wir während der Ukrainekrise 2014. Damals reisten der französische, der deutsche und der polnische Außenminister nach Kiew und handelten einen Deal aus, der einen friedlichen Weg aus der Krise ermöglichte. Die Putschisten, einschließlich des Rechten Sektors und anderer rechtsextremer Paramilitärs, warteten, bis ihr Flugzeug Kiew verließ, und starteten unmittelbar danach ihre Provokation, unmittelbar gefolgt von ihrem bewaffneten Staatsstreich gegen Janukowitsch.

Berühmt wurde ein damals von Victoria Nuland ausgesprochener Satz: „Fuck the EU“.

Wir müssen jetzt darauf hinweisen, dass zu wenige Staaten die technischen Kapazitäten haben, um eine Operation wie die gegen die Nord Stream durchzuführen, und auch eine vernünftige Chance, sie lange Zeit danach geheim zu halten. Ich glaube, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, wer direkt verantwortlich war.

Im Gegenteil, es ist fast sicher, dass die Sabotage der Pipelines (während die Referenden im Donbass und anderswo stattfanden) von Machtzentren des „Deep Empire“ und der „War Party“ geplant und beschlossen wurde. Also vom „kollektiven Westen“ und den Vereinigten Staaten selbst. Wir haben die Aktionen dieser Partei bei mehreren Gelegenheiten nicht nur an der Front der Ukraine-Krise, sondern auch im Nahen Osten und in China gesehen. Jetzt scheinen sie in gewisser Weise das gesamte westliche politische Establishment erpresst zu haben.

Frau Victoria Nuland ist übrigens eine Schlüsselperson, die all diese „Fronten“ verbindet. Sie war die Beraterin des Republikaners Dick Cheney, als er die Kriege im Nahen Osten begann, und sie war auch stellvertretende Außenministerin unter dem demokratischen Präsidenten Obama, als die Ukrainekrise ausbrach.

Solange die Kriegspartei weder vom westlichen politischen, wirtschaftlichen und medialen Establishment noch von Massenbewegungen und Parteien in Europa und Amerika oder den angeblichen „Intellektuellen“ auf ernsthaften Widerstand stößt, kann sie den Konflikt mit Russland ohne Einschränkungen fortführen. Sie werden nicht, wie sie hoffen, die Niederlage Russlands provozieren, aber sie neigen dazu, den „kollektiven Westen“ zum („neoklassischen“ oder „postmodernen“) Neofaschismus und in einen vollständigen Weltkrieg zu führen.

Leider scheinen die meisten europäischen Politiker, Intellektuellen, Analysten oder Aktivisten, sogar vermeintliche Radikale unter ihnen, nicht in der Lage zu sein, vollständig zu erkennen, auf welchen Abgrund wir zusteuern, und entsprechend zu handeln. Vielleicht auch deshalb weil sie ihr ganzes Leben in relativ freien und wohlhabenden Zeiten gelebt haben.

