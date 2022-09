Zwei sehr wichtige Kundgebungen am Samstag, den 1. Oktober um 13 Uhr und um 14 Uhr – Gleiches Anliegen, weil es ums Ganze geht. Wir unterstützen als Coop Antikriegscafe beide Kundgebungen.

http://www.frikoberlin.de

