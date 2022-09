Staatsbegräbnis für den ermordeten ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe inmitten von Kontroversen. (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1276265.shtml

Das Staatsbegräbnis für den ermordeten ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe fand am Dienstag in Tokio vor dem Hintergrund heftiger interner Kontroversen der Öffentlichkeit und der Oppositionsparteien über die Kosten und die Legitimität einer solchen Zeremonie statt. Die Gästeliste angeblich lang, aber da dazu nur sehr wenige amtierende Spitzenpolitiker gehörten, könnte dies den derzeitigen Premierminister Fumio Kishida in Verlegenheit bringen Dieser Plant zwar, eine „Kondolenzdiplomatie“ zu inszenieren, sein Ziel wird er jedoch möglicherweise nicht erreichen, sagten Beobachter.

Die Beerdigung begann um 14 Uhr in einer Nippon Budokan-Arena mit etwa 4.300 Anwesenden. Nach der Nationalhymne und einer Schweigeminute wurden Bilder von Abe aus seinem ganzen Leben auf einer großen Leinwand in der Halle gezeigt. Kishida, der Sprecher des Repräsentantenhauses, Hiroyuki Hosoda, der Präsident des Repräsentantenhauses, Hidehisa Otsuji, und der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs, Saburo Tokura, hielten Gedenkansprachen, und der ehemalige Premierminister Yoshihide Suga hielt laut Japan News eine Ansprache im Namen von Abes Freunden.

Es gab lange Schlangen von Menschen, die Blumen niederlegten und Abe an Ständen, die Stunden vor der Veranstaltung unter strengen Sicherheitsmaßnahmen in der Nähe des Bestattungsortes errichtet wurden, Respekt zollten. Doch Demonstranten gegen die Zeremonie waren auch mit Plakaten vor dem Veranstaltungsort präsent.

Der dienstälteste japanische Premierminister bekleidete den Spitzenposten insgesamt acht Jahre und acht Monate über zwei Amtszeiten. Sein Nachfolger Kishida nannte das immer wieder als Grund für das in Japan zunehmend umstrittene Staatsbegräbnis.

Umfragen von Kyodo News und dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK zeigten, dass etwa 60 Prozent der befragten Japaner gegen das Staatsbegräbnis waren. Am 21. September zündete sich ein Mann in Tokio an, um gegen die Zeremonie zu protestieren, und am Montag marschierten laut Medienberichten rund 10.000 Demonstranten durch die Straßen Tokios und forderten die Absage der Beerdigung.

Da Zhigang, Direktor des Instituts für Nordostasienstudien an der Akademie der Sozialwissenschaften der Provinz Heilongjiang, sagte der Global Times, dass die starke interne Opposition hauptsächlich von der Legitimität der Entscheidung, ein Staatsbegräbnis abzuhalten, dem hohen Budget und insbesondere dem Skandal getrieben werde des verstorbenen Führers und der Verbindung der Regierungspartei zur berüchtigten Vereinigungskirche (Moon Sekte).

Die Entscheidung, Abe ein Staatsbegräbnis zu geben, wurde vom amtierenden Premierminister Kishida eine Woche nach Abes Tod am 8. Juli bekannt gegeben und auf einer Kabinettssitzung ohne parlamentarische Diskussionen oder breite Unterstützung von Oppositionsparteien gebilligt, so die japanische Zeitung Asahi Shimbun.

Die Regierung von Kishida schätzte, dass über 1,66 Milliarden Yen (11,8 Millionen US-Dollar) an Steuergeldern für Abes Staatsbegräbnis bereitgestellt wurden, darunter 800 Millionen Yen für die Sicherheit und 600 Millionen Yen für die Betreuung ausländischer Würdenträger, berichtete Asahi Shimbun.

Die Ausgaben wären teurer als die große Beerdigung der britischen Königin Elizabeth II., die der Daily Mirror auf 8 Millionen Pfund (8,6 Millionen US-Dollar) schätzte.

Einige Japaner stellten dies in Frage und behaupteten, die Gesamtkosten könnten am Ende in die Höhe schnellen, und verwiesen auf die endgültigen Ausgaben der Olympischen Spiele in Tokio, die doppelt so hoch waren wie das ursprüngliche Budget.

Liu Jiangyong, Vize-Dekan des Instituts für moderne internationale Beziehungen an der Tsinghua-Universität, sagte der Global Times, dass es eine zu voreilige Entscheidung gewesen sei, ein Staatsbegräbnis zu veranstalten. Die Ermordung des ehemaligen Premierministers hat auch die Verbindungen zwischen der Vereinigungskirche und Abe sowie der japanischen Regierungspartei in ein neues Licht gerückt, was ihrem Ruf ernsthaft geschadet hat.

Viele Japaner befürchteten auch, dass ein Staatsbegräbnis eine objektive Bewertung der politischen Bilanz der Abe-Regierung untergraben und freie Diskussionen über sein Erbe verhindern könnte.

Abes politisches und diplomatisches Vermächtnis – sein leidenschaftliches Eintreten für einen „freien und offenen Indo-Pazifik“ und seine Bemühungen, die pazifistische Verfassung Japans zu brechen – wurde von vielen abgelehnt. Analysten stellten fest, dass seine charakteristischen Abenomics, die eine radikale Lockerung der Geldpolitik und fiskalische Ausgaben beinhalten, angesichts des jüngsten Einbruchs des Yen einer zunehmenden Prüfung und Herausforderung ausgesetzt sind.

In Verlegenheit

geraten Rund 4.300 Menschen nahmen an der Beerdigung am Dienstag teil, darunter auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, was hinter der Schätzung von „bis zu 6.000 Menschen“ zurückblieb, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo.

Keiner der G7-Staaten, Japans enge Partner, schickte seine amtierenden Spitzenpolitiker zur Beerdigung. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte ursprünglich eine Teilnahme geplant, sagte die Reise jedoch ab, nachdem der Hurrikan Fiona die Ostküste Kanadas verwüstet hatte.

Deutschland war bei der Beerdigung durch Altpräsident Christian Wulff vertreten, Frankreich durch Altpräsident Nicolas Sarkozy. Medienberichten zufolge entsandten Großbritannien und Italien die ehemaligen Premierminister Theresa May und Matteo Renzi.

Im Inland hofft Kishida, dass das staatliche Begräbnis dazu beitragen kann, seine herrschende Basis in Japan zu festigen und die größte Fraktion in der regierenden japanischen Liberaldemokratischen Partei (LDP) anzusprechen – die Abe-Fraktion, sagte Liu.

Der derzeitige Premierminister will auch eine „Bestattungsdiplomatie“ inszenieren, um für Abes „freien und offenen Indopazifik“ einzutreten.

Doch das Staatsbegräbnis ließ nicht nur die Zustimmungsrate der Kishida-Regierung zu Hause auf gefährliche 30 Prozent sinken, sondern wurde auch zu einer diplomatischen Verlegenheit, da „die Anzahl und der Einfluss der kommenden Würdenträger nicht wie erwartet waren, insbesondere im schieren Gegensatz zu denen der Beerdigung der britschen Königin“, sagte Da Zhigang, der Experte für Nordostasienkunde.

Da Abe ein ehemaliges Staatsoberhaupt war, schickten viele Länder auch ihre ehemaligen Führer. Die Abwesenheit von US-Präsident Joe Biden könnte von einigen Ländern als Hinweis dafür angesehen werden, dass sie keine Spitzenführer entsandt haben, und ausländische Würdenträger müssen Japans starken internen Widerstand gegen die Zeremonie berücksichtigen, insbesondere den Sektenskandal, sagte der Experte.

Beziehungen zu China



Auf Einladung der japanischen Seite nahm Wan Gang, stellvertretender Vorsitzender des obersten politischen Beratungsgremiums Chinas und ehemaliger Minister für Wissenschaft und Technologie, am Dienstag an Abes Beerdigung teil, nur zwei Tage vor dem 50. Jahrestag der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Japan .

Doch Beobachter spürten Japans geopolitisches Kalkül, das bei der Beerdigung auf China abzielte.

Liu glaubt, dass Kishida das Staatsbegräbnis nutzen wollte, um seine diplomatischen Errungenschaften mit den USA zu demonstrieren – zuvor war er Gastgeber von Biden, Haussprecherin Nancy Pelosi und diesmal Harris – und mit mehr Ländern, darunter Großbritannien, Australien und Indien, „um mehr Ressourcen als diese zu nutzen weil das Bündnis zwischen den USA und Japan nicht ausreicht, um ‚mit China fertig zu werden‘.“

Kishida vereinbarte am Dienstag in getrennten Treffen mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese und seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi, zusammenzuarbeiten, um einen freien und offenen Indopazifik zu erreichen, so das japanische Außenministerium.

Die drei Länder bilden zusammen mit den USA die strategische Gruppierung Quad, die weithin als Block anerkannt ist, der darauf abzielt, China einzudämmen.

Liu kommentierte den Besuch des britischen Außenministers James Cleverly in Japan und die Teilnahme an Abes Beerdigung und sagte, Japan habe seine Interaktion mit dem Vereinigten Königreich in den letzten Jahren verstärkt, und dies noch mehr nach der Beerdigung der Königin in dem Wunschdenken, dass, nachdem Großbritannien in den strategischen Bereich gegen China hineingezogen wurde, Commonwealth-Bereiche, einschließlich Kanada und Neuseeland, könnten diesem Beispiel folgen.

Beobachter warnten davor, dass die Taiwan-Frage die Beziehungen zwischen China und Japan trübe, und verwiesen auf Abes provokative Äußerungen über die Insel Taiwan nach seinem Rücktritt als Premierminister und Japans zunehmende Interaktion mit sezessionistischen Kräften auf der Insel.

Bei der Beerdigung am Dienstag nahm Japan laut der Japan Times die Insel Taiwan – einen unveräußerlichen Teil des chinesischen Territoriums – unter die Namen auf, die während der Blumenopfer laut vorgelesen wurden. Die Tochter des berüchtigten taiwanesischen Sezessionisten Lee Teng-hui nahm ebenfalls teil.

Als Antwort auf die Frage eines japanischen Reporters zu dieser Angelegenheit sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Dienstag, dass Japan die in den vier politischen Dokumenten zwischen China und Japan festgelegten Grundsätze und die feierlichen Verpflichtungen, die es eingegangen ist, einhalten und die relevanten Angelegenheiten behandeln müsse unter strikter Einhaltung des Ein-Chine-Prinzips und es unterlassen müsse, den separatistischen Kräften der „Unabhängigkeit Taiwans“ eine Plattform oder Gelegenheit zu bieten, sich an politischer Manipulation zu beteiligen.

Beobachter warnten davor, dass zunehmende konservative Tendenzen in Japan weitere rechtsgerichtete japanische Politiker zu politischen Manipulationen und Provokationen in der Taiwan-Frage veranlassen könnten.

In seinen Beziehungen zu China ist Japan nicht von dem Ziel motiviert, die Hauptwidersprüche zwischen den beiden Ländern zu lösen, was bedeutet, dass es nicht aufhören wird, China in heiklen Fragen zu provozieren, und sein Engagement in der von den USA geführten Allianz in Asien weiter verstärken wird -Pazifik, um China einzudämmen, sagte Wang Guangtao, ein assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Japanstudien der Fudan-Universität in Shanghai, zuvor gegenüber der Global Times.

In dem Moment, in dem die Beziehungen zwischen China und Japan in einer Abwärtsspirale mit vielen Unsicherheiten konfrontiert sind, sagte Kong Xuanyou, der chinesische Botschafter in Japan, in einem exklusiven Interview mit der Global Times , dass China und Japan sich an die vier politischen Dokumente und eine Reihe von Konsens halten sollten. und die rote Linie des anderen nicht berühren sollten. .

Beide Seiten sollten an der Positionierung der Aussage „China und Japan sind keine Bedrohungen füreinander, sondern Partner“ festhalten, das Vertrauen stärken und Zweifel ausräumen, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie sollten nach Gemeinsamkeiten suchen, sich aber Differenzen vorbehalten, um zu verhindern, dass die Situation eskaliert oder gar außer Kontrolle gerät, sagte der Botschafter.

