Sabotage an der Nord Stream Pipeline zeigt, dass der Ukraine-Konflikt immer mehr eskaliert. Äusserungen von Olaf Scholz zum möglichen Atomwaffeneinsatz sind unverantwortlich.

„Putin reiht Fehler an Fehler“ – Scholz warnt Kreml vor Atomwaffen-Einsatz

https://www.n-tv.de/politik/Scholz-warnt-Kreml-vor-Atomwaffen-Einsatz-article23615930.html

Scholz hat Putin vor dem Einsatz von Atombomben gewarnt. Auf die Frage, ob der russische Präsident seine Drohung ernst meint, antwortete Olaf Scholz im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ „Wer weiß das schon? Wie US-Präsident Joe Biden will ich aber ganz klar in Richtung Russland sagen: Lasst es bleiben!“



Putins Rede zur Teilmobilmachung – Vom Einsatz von Atomwaffen hat Putin aber nur im Zusammenhang von Selbstverteidigung gesprochen:



PUTIN: Sie haben sogar zur nuklearen Erpressung gegriffen. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf den vom Westen geförderten Beschuss des Kernkraftwerks Saporischschja, der die Gefahr einer nuklearen Katastrophe birgt, sondern auch auf die Äußerungen einiger hochrangiger Vertreter der führenden Nato-Länder über die Möglichkeit und Zulässigkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen – Atomwaffen – gegen Russland. Ich möchte diejenigen, die solche Äußerungen in Bezug auf Russland machen, daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Arten von Waffen verfügt, und einige von ihnen sind moderner als die Waffen der Nato-Länder. Im Falle einer Bedrohung der territorialen Integrität unseres Landes und zur Verteidigung Russlands und unseres Volkes werden wir mit Sicherheit von allen uns zur Verfügung stehenden Waffensystemen Gebrauch machen. Dies ist kein Bluff. Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Vaterlandes, unsere Unabhängigkeit und Freiheit – ich wiederhole – mit allen uns zur Verfügung stehenden Systemen verteidigt werden. Diejenigen, die uns mit nuklearen Mitteln erpressen wollen, sollten wissen, dass sich der Wind drehen kann.

