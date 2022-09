In der Tschechischen Republik gehen die Massenproteste gegen die Regierung weiter. Die Organisatoren forderten von den Behörden den Abschluss direkter Abkommen mit Russland über die Lieferung von Gas.

Mass anti-government protests continue in the Czech Republic. The organizers demanded from the authorities to conclude direct agreements with Russia for the supply of gas.

