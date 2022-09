Conrad Schuhler: Gibt es heute noch Klassen? Noch Klassenkampf? Soziale Ungleichheit in den USA höchste seit über 100 Jahren – bei uns seit fast 80 (isw-muenchen.de)

Liberale Publizisten vertreten die Ansicht, Klassen gäbe es keine mehr, sie seien fragmentiert oder nivelliert. Die Klassengesellschaft sei längst abgelöst von einer Leistungs- oder einer Risikogesellschaft. Im 21. Jahrhundert gehe es vorrangig nicht mehr um Wirtschaftserträge für die Marktteilnehmer, sondern für alle um die Abwehr der Risiken wie Umweltverschmutzung, Atomkrieg, Epidemien. Klassenfragen interessierten nicht mehr, heute zählten Menschheitsfragen. Analytisch begründete, redliche Antworten sind aber auf die Frage zu erarbeiten, ob die Ausbeutung der Arbeiterklasse nicht auch während der Menschheitskrise beibehalten wird, ja sogar intensiviert wird. Es bedarf zudem einer thematischen Auseinandersetzung und zugleich einer Beantwortung von Menschheitsfragen, in deren Zentrum die rapide Ruinierung der natürlichen Lebensgrundlagen steht, ob diese nicht unmittelbar zusammenhängen mit der Klassenfrage, letztlich mit der rücksichtslosen Ausbeutung aller menschlichen und natürlichen „Rohstoffe“.

Die nachweisbare soziale Ungleichheit weltweit legt es nahe, den größer werdenden Unterschied zwischen Arm und Reich nicht durch Mentalitätstypen und Milieu-Studien zu beschreiben, sondern analytisch durch die Zugehörigkeit zur Klasse des Kapitals oder der Arbeit zu belegen, ob der oder die Betreffende teilhat an der Verfügungsgewalt des Kapitals, als Eigentümerin von Produktions-mitteln oder an führender Stelle im Herrschaftssystem des Kapitals tätig ist. Ein weiterer Aspekt, der zur Bestätigung der Richtigkeit des Klassenkonzepts spricht, ist die sich zur Einkommensungleichheit gesellende Vermögensverteilung.



