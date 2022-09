„Wir sind Freunde für alle und Feinde für niemanden“. Premierminister der Salomonen vor UN-Generalversammlung in New York. Erklärung zur China Politik der Salomonen

VIDEO LINK HIER

„Wir sind Freunde für alle und Feinde für niemanden“ Premierminister der Salomonen vor der Generalversammlung der UN in New York

In einer Ansprache vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York sagte Manasseh Sogavare, Premierminister der Salomonen, sein Land sei in den Medien „unfair angegriffen“ und „verleumdet“ worden. Er sagte, eine solche Behandlung „bedroht unsere Demokratie und Souveränität“.

Der Premierminister der Salomonen erklärt in dieser Rede, dass sein Land seit der Formalisierung der diplomatischen Beziehungen zu China im Jahr 2019 „einer Flut ungerechtfertigter und unangebrachter Kritik, Fehlinformationen und Einschüchterungen“ ausgesetzt gewesen sei.

„Diese Entscheidung wurde durch demokratische Prozesse von einer demokratisch gewählten Regierung getroffen“, erklärte er über die Anerkennung Chinas. „Ich wiederhole den Aufruf an alle, unsere Souveränität und Demokratie zu respektieren.“

Sogavare sagte, die Salomonen hätten eine „Freunde für alle und Feinde für niemanden“-Außenpolitik eingeführt.

„Bei der Umsetzung dieser Politik werden wir uns nicht mit externen Mächten oder Sicherheitsarchitekturen verbünden, die auf unser oder ein anderes souveränes Land abzielen oder den regionalen und internationalen Frieden bedrohen. Die Salomonen werden sich nicht zwingen lassen, sich für eine Seite zu entscheiden“.

„Unser Kampf ist die Entwicklung unseres Landes. Wir strecken unsere Hand der Freundschaft aus und suchen echte und ehrliche Zusammenarbeit und Partnerschaft mit allen.“

Ausserdem zitiert er Nelson Mandela, der in einem Interview mit Ted Koppel folgendes sagte:

„Einer der Fehler, den einige politische Analysten machen, ist zu glauben, dass ihre Feinde unsere Feinde sein sollten. Unsere Haltung gegenüber jedem Land wird durch die Haltung dieses Landes zu unserem Kampf bestimmt.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related