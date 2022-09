Interview von Außenminister Sergej Lawrow  mit Newsweek, 21. September 2022 (Außenministerium der Russischen Föderation)

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1830540/?lang=en

Frage: Russlands Militäroperation in der Ukraine dauert an, und viele befürchten, dass der Konflikt endlos weitergehen könnte. Hat Russland Fortschritte bei seinen erklärten Zielen der „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine gemacht, und sind beide Seiten einer Verhandlungslösung näher gekommen als am 24. Februar?

Sergej Lawrow: Mit seinen Aktionen, ein russophobes Neonazi-Regime in der Ukraine zu nähren, militärische Ausrüstung einzusetzen und sein Territorium in ein Sprungbrett für die Eindämmung Russlands zu verwandeln, ließ uns der Westen keine andere Wahl, als eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ihre Ziele sind bekannt: Schutz der Bevölkerung des Donbass, Beseitigung von Bedrohungen für die Sicherheit Russlands, Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Sie alle bleiben relevant und werden erreicht, egal wie lange es dauern wird.

Bis heute wurden die gesamte LPR, ein bedeutender Teil der Regionen DVR, Cherson und Zaporozhye befreit. In diesen Gebieten nimmt friedliches Leben Gestalt an. Trotz Beschuss und Sabotage werden Reparatur- und Restaurierungsarbeiten an zivilen Infrastruktureinrichtungen und im Wohnsektor durchgeführt. Neue Häuser, Schulen, Krankenhäuser, kulturelle Einrichtungen werden gebaut.

Ich möchte betonen, dass der kollektive Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, offen versucht, Russland „auf dem Schlachtfeld“ zu besiegen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sind bereit, die Ukraine für ihre geopolitischen Ziele zu opfern. Um sie zu erreichen, pumpen sie das Land mit Waffen voll, was zu einem eskalierten und anhaltenden Konflikt führt. Es verschiebt die Aussichten auf seine Beilegung.

Washington ist nicht daran interessiert, Frieden und Ruhe in der Ukraine herzustellen. Das wurde bereits im März deutlich, als Moskau und Kiew kurz vor einer Einigung standen. Diese Wendung der Ereignisse machte den Amerikanern und Briten offensichtlich Angst, sodass sie der Ukraine tatsächlich verboten, weitere Gespräche mit Russland zu führen. Seitdem scheuen die ukrainischen Behörden einen Verhandlungsprozess.

Frage: Syrien ist neben Russland das erste Land, das die Volksrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkannt hat. Betrachtet Russland diese Entitäten als Nationen mit festen Grenzen oder würde Russland Bemühungen unterstützen, ihre Souveränität auf andere Gebiete auszudehnen, in denen russische Streitkräfte derzeit in der Ukraine operieren? Würde Russland alternativ separate Unabhängigkeitsmaßnahmen in diesen Gebieten oder sogar Referenden zum Beitritt zur Russischen Föderation unterstützen, wie dies 2014 für die Krim der Fall war?

Sergej Lawrow: Der erste Staat, der die Unabhängigkeit der DVR und der LVR anerkennt, war nicht Russland, sondern Südossetien. Und nach Russland taten dies auch Abchasien, Syrien und Nordkorea.

Russland erkannte die Unabhängigkeit der Donbass-Republiken innerhalb der in ihren Verfassungen festgelegten Grenzen an. Tatsächlich sind damit die Verwaltungsgrenzen der Gebiete Donezk und Lugansk der ehemaligen Ukrainischen SSR gemeint.

Was die anderen vom Joch des neonazistischen Kiewer Regimes befreiten ukrainischen Gebiete betrifft, so gehen wir davon aus, dass ihre Bewohner das Recht haben, ihr eigenes Schicksal selbst zu bestimmen. Wir sehen den Wunsch der Menschen, mit Russland vereint zu sein, und deshalb werden wir ihre Wahl mit Respekt behandeln. Die entsprechenden Absichten wurden kürzlich von den Führern der Regionen DVR, LPR, Saporoschje und Cherson geäußert. Sie alle sind berechtigt, das Selbstbestimmungsrecht gemäß der UN-Charta wahrzunehmen.

Frage: Präsident Joe Biden hat schon früh im Konflikt bestätigt, dass es einen „vollständigen Bruch“ in den Beziehungen zwischen den USA und Russland gegeben habe. Auf welchen Ebenen kommunizieren die Länder noch? Werden Gespräche über die Verifizierung von Atomwaffen, die Dekompression in Regionen wie dem Schwarzen Meer und Syrien oder das Schicksal von US-Bürgern geführt, die entweder vor Strafgerichten oder auf dem Schlachtfeld inhaftiert sind?

Sergej Lawrow: Der russisch-amerikanische zwischenstaatliche Dialog ist dank der Vereinigten Staaten praktisch eingefroren. Es ist objektiv nicht möglich, eine normale Kommunikation mit Washington aufrechtzuerhalten, das die strategische Niederlage Russlands als Ziel erklärt.

Es betrifft gleichermaßen die von amerikanischer Seite abgebrochenen Konsultationen zu strategischer Stabilität und Rüstungskontrolle. Natürlich nehmen wir einige skizzenhafte Signale der US-Regierung und persönlich von Joe Biden bezüglich der Wiederaufnahme des START-Dialogs zur Kenntnis, aber was hinter diesen Signalen steckt, bleibt abzuwarten.

Die USA vermeiden jede substanzielle Interaktion zur regionalen Konfliktlösung.

Was die inhaftierten US-Bürger betrifft, haben wir wiederholt davor gewarnt, dass es kontraproduktiv ist, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Es sollte von den zuständigen Stellen in dem von Moskau und Washington zu vereinbarenden Format professionell behandelt werden.

Was die bei Kampfhandlungen inhaftierten US-Amerikaner betrifft, so sollte man sich auf offiziellem diplomatischem Weg an die Behörden in Kiew sowie an hochrangige Beamte der Volksrepubliken Donezk und Lugansk wenden.

Frage: Die von den USA und ihren Verbündeten gegen Russland verhängten Sanktionen haben der Weltwirtschaft einen Schock versetzt, und ein Bereich mit erheblichen Rückschlägen war der Energiesektor, wo in den USA und einer Reihe anderer Länder der Gaspreis und andere Güter sind zu einem Hauptgrund für Besorgnis geworden. Ist es Russlands Hoffnung, dass die inländischen Kosten dieser Sanktionen ihre Vorteile bald überwiegen und die Koalition von Ländern, die einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, stören werden?

Sergej Lawrow: Der Westen hat unter dem Deckmantel, Russland zu lähmen, einseitige restriktive Maßnahmen verhängt. Sie haben es jedoch nicht geschafft, die russische Wirtschaft zu erschüttern. Zudem scheinen die Sanktionen eine zweischneidige Waffe zu sein: Steigende Preise und sinkende Einkommen sind in vielen europäischen Ländern ebenso zu beobachten wie Energieknappheit und drohende soziale Umwälzungen. Die alltäglichen Vorteile der Zivilisation werden zum Privileg der Reichen. Das ist der Preis, den einfache Bürger für die antirussische Politik der herrschenden Eliten zahlen.

Alle Sektoren der europäischen Volkswirtschaften (einschließlich Metallurgie und Chemie) florieren seit Jahrzehnten aufgrund stabiler Lieferungen von russischen preiswerten Energierohstoffen. Es ermöglichte den EU-Ländern erfolgreiche Wettbewerbe, auch mit amerikanischen Unternehmen. Es sieht so aus, als ob dies nicht mehr der Fall sein wird, und es war nicht unsere Wahl.

Wenn sie im Westen zu Lasten ihrer eigenen Interessen handeln wollen, können wir sie nicht davon abhalten.

Frage: Das seit Beginn des Konflikts entstandene gegenseitige Misstrauen hat viele zu der Überlegung veranlasst, dass das vorherige Niveau der wirtschaftlichen Integration zwischen Russland und dem Westen möglicherweise für einige Zeit, wenn überhaupt, nicht erreicht werden kann, selbst wenn der Konflikt gelöst werden sollte. Ist Russland langfristig auf dieses Szenario vorbereitet und wenn ja, was bedeutet das für Russlands wirtschaftliche und geopolitische Zukunft? Könnten wir mehr Investitionen in alternative Rahmen wie BRICS und die Shanghai Cooperation Organization sehen?

Sergej Lawrow: Die rasende Reaktion der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten auf Russlands spezielle Militäroperation hat im Grunde genommen die Grenze einer ganzen Ära der Interaktion zwischen unserem Land und dem Westen gezogen. Diejenigen, die wir für vertrauenswürdige Wirtschaftspartner hielten, haben sich für illegitime Sanktionen und einen einseitigen Abbruch der Geschäftsbeziehungen entschieden.

Russland ist darüber nicht glücklich: Was in jahrzehntelanger harter Arbeit aufgebaut wurde, wurde praktisch über Nacht zerstört. Nun, wir werden unsere eigenen Schlüsse aus dem Verhalten unserer westlichen Kollegen ziehen – ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit ihre Glaubwürdigkeit als Geschäftskollegen wiederherstellen können.

Wir werden weiterhin mit jenen Partnern zusammenarbeiten, die zu einer gleichberechtigten, für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit bereit sind und die nicht von der antirussischen Hysterie betroffen sind. Und sie bilden die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft. Wir sehen ein breites Interesse an der erweiterten Zusammenarbeit mit uns von den Ländern Eurasiens, Afrikas und Lateinamerikas, Mitgliedern und Teilnehmern in der EAWU, der CSTO, der GUS, der SCO, BRICS und vielen anderen nicht-westlichen Ländern.

Wir werden uns weiterhin an neue Außenhandels- und Finanzrealitäten anpassen und den Importausstieg intensivieren. Zusammen mit unseren Freunden werden wir den Anteil des US-Dollars im gegenseitigen Handel verringern und nationale Währungen in gegenseitigen Abrechnungen verwenden. Wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Instrumente nutzen, um unsere Interessen zu wahren. Ich habe keine Zweifel, dass Russland jedem Sanktionsdruck standhalten wird.

Frage: Russland und China haben ihre umfassende strategische Partnerschaft seit Jahren gestärkt, und beide Seiten sagen, dass sie dies auch inmitten des Ukraine-Konflikts tun werden, während dessen einige große chinesische Unternehmen und Institutionen vorsichtig waren, keine US-Sanktionen durch Geschäfte mit Russland auszulösen. Was bedeuten die Ereignisse seit dem 24. Februar für die Beziehungen zwischen Moskau und Peking und die multipolare internationale Ordnung, die beide Regierungen fördern wollen?

Sergej Lawrow: Die strategische Partnerschaft mit China bleibt für Russland eine absolute außenpolitische Priorität. Es ist nachhaltig, langfristig und hängt nicht von der Volatilität des internationalen Umfelds ab. Die Beziehungen zwischen Russland und China sind geprägt von tiefem gegenseitigem Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung beim Schutz der grundlegenden nationalen Interessen des jeweils anderen und der Bereitschaft, die für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen auszubauen.

Dem intensiven und vertrauensvollen Dialog zwischen den Staatsoberhäuptern – Präsident Putin und Präsident Xi – kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. In diesem Februar besuchte das russische Staatsoberhaupt Peking, und am 15. September fanden in Samarkand am Rande des Treffens des Rates der Staatsoberhäupter der SOZ Verhandlungen auf höchster Ebene statt.

Angesichts der zunehmenden internationalen Spannungen gewinnt der verantwortungsbewusste Umgang Russlands und Chinas – ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – mit drängenden Fragen zunehmend an Bedeutung. Zusammen mit unseren chinesischen Freunden werden wir weiter daran arbeiten, die Weltlage zu verbessern, die Schaffung eines gerechten multipolaren Systems auf der Grundlage der UN-Charta und vor allem auf dem Grundprinzip der souveränen Gleichheit der Staaten zu erleichtern.

Frage: In diesem Jahr jährt sich Ihr Abschluss am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen zum 50. Mal, und seitdem engagieren Sie sich in der Diplomatie Ihres Landes. Wenn Sie auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung zurückblicken, wie würden Sie das Risiko einer Konfrontation zwischen Großmächten heute einschätzen? Durchleben die Völker der Welt, einschließlich uns als US-Amerikaner und Russen, eine besonders gefährliche Zeit?

Sergej Lawrow: Leider verschlechtert sich die globale Situation weiter. Die Hauptursache, und ich musste wiederholt darüber sprechen, ist der hartnäckige Wunsch des Westens unter der Führung der Vereinigten Staaten, seine globale Vorherrschaft zu sichern, obwohl dies aus offensichtlichen Gründen unmöglich ist. Dennoch tun Washington und seine Satelliten alles, um den Prozess der Demokratisierung der internationalen Beziehungen zu verlangsamen. Sie wollen die UN-zentrierte Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Völkerrecht entstanden ist, durch eine „regelbasierte Ordnung“ ersetzen. Sie handeln in den schlimmsten kolonialen Traditionen und teilen die Welt in „Demokratien“ und „autoritäre Regime“. Sie versuchen, diejenigen, die mit diesem Kurs nicht einverstanden sind, die eine unabhängige Politik verfolgen und sich von nationalen Interessen leiten lassen, mit einseitigen Sanktionen „aufzudrängen“,

Heute schleusen westliche Staaten Waffen und militärisches Gerät in das Neonazi-Regime in Kiew und bilden die ukrainischen Streitkräfte aus. NATO- und US-Waffen werden eingesetzt, um auf das an die Ukraine grenzende russische Territorium zu schießen und dort Zivilisten zu töten. Das Pentagon verhehlt nicht die Tatsache, dass Geheimdienstinformationen und Zielbezeichnungen für Streiks an Kiew weitergegeben werden. Wir dokumentieren die Anwesenheit US-amerikanischer Söldner und Berater „auf dem Schlachtfeld“. Tatsächlich stehen die Vereinigten Staaten kurz davor, zu einer Konfliktpartei zu werden. Dies zu Ihrer Frage nach dem Risiko einer direkten Kollision zwischen Atommächten.

Leider scheint Washington immer noch in Vorgestern zu leben und in Begriffen der Unipolarität zu denken. Sie können die Tatsache nicht akzeptieren, dass die moderne Welt nicht länger westlich zentriert ist. Und es wird nie wieder sein. Heute sind starke, unabhängige Akteure aus Entwicklungsländern entstanden, die zunehmend sichtbar werden. Diese Staaten und ihre Integrationsverbände wollen sich nicht an dem von Washington angezettelten antirussischen „Kreuzzug“ beteiligen.

Frage: Während wir wissen, dass russische Beamte erklärt haben, dass sie in der Innenpolitik der USA keine Partei spielen, ist es wahr, dass die Innenpolitik einen Einfluss auf die Außenpolitik hat. Verfolgt Russland, wie sich die bevorstehenden Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2024 auf die US-Politik gegenüber Russland und andere außenpolitische Themen auswirken könnten, die die Interessen Russlands berühren?

Sergej Lawrow: Ich möchte noch einmal unsere prinzipielle Position der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten bekräftigen. Die Vereinigten Staaten sind da keine Ausnahme. Wir mischen uns nicht ein, aber wir beobachten natürlich genau die Vorbereitungen für die Zwischenwahlen zum Kongress im November. Dies ist keine Laune, sondern eine Pflicht von Diplomaten, Journalisten und Gelehrten. Ich kann jedoch sofort sagen, dass wir die Bedeutung der Ergebnisse dieser Wahlen im Zusammenhang mit der Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen angesichts der anhaltenden Ablehnung des Gedankens eines gleichberechtigten Dialogs mit Moskau im Kapitol nicht übertreiben. Es ist noch zu früh, etwas über den US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu sagen, da er noch nicht wirklich begonnen hat.

