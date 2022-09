Dr. Tobias Lindner, MdB, Bündnis 90/DIE Grünen, Staatsminister im AA verabschiedet den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk mit Slava Ukraini

Hintergrund:

„Die Aussagen des ukrainischen Botschafters Melnyk August 2022 sind eine Verzerrung der historischen Tatsachen, eine Verharmlosung des Holocausts und eine Beleidigung derer, die von Bandera und seinen Leuten ermordet wurden“, erklärte die israelische Botschaft in Berlin am Freitag auf Twitter. Melnyks Darlegungen „untergraben auch den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes, nach demokratischen Werten und in Frieden zu leben“.

https://www.rnd.de/politik/melnyk-kontroverse-israelische-botschaft-wirft-holocaust-verharmlosung-vor-QWZRT6M4VLJZ3KZ6KZSTT3G7VA.html

Stepan Bandera. Immer wieder wird eine Parole aus der Bandera-Zeit wiederholt: „Slava Ukraini“ „Ehre der Ukraine – Ehre den Helden!“ Doch Stepan Bandera war ein radikaler Nationalist. Sein Kampf für eine unabhängige Ukraine war auch ein Kampf gegen Juden, Polen und Russen. Dafür verbündete er sich mit Hitler. „Man kann Bandera durchaus als faschistisch bezeichnen.“ Der schwedische Historiker Dr. Per Anders Rudling hat sich ausführlich mit der Geschichte Osteuropas während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt.

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2014/Hitlers-Helfer-wie-Nationalisten-die-Ukraine-weiter-spalten-,ukraine451.html

Der sogenannte Botschafter (der Ukraine) Andrij Melnyk ist noch in Berlin und waltet dort seines Amtes: Faschismus in der Bundesrepublik salonfähig machen. Der Widerstand ist erwartbar gering, die Unterstützung in allen Konzern- und Staatsmedien groß. (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/432035.zombies-hautnah.html

Tilo Jung hatte den ukrainischen Botschafter Endrij Melnyk in der Sendung und sprach ihn auf Bandera an (Fefe Blog)

https://blog.fefe.de/?ts=9c41f8eb

Israelische Botschaft wirft Melnyk Verharmlosung des Holocaust vor (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/430001.israelische-botschaft-wirft-melnyk-verharmlosung-des-holocaust-vor.html

Der ukrainische Botschafter Melnyk leugnet Mitschuld ukrainischer Nationalisten an Massaker an Polen und Juden

https://cooptv.wordpress.com/2022/07/01/der-ukrainische-botschafter-melnyk-leugnet-mitschuld-ukrainischer-nationalisten-an-massaker-an-polen-und-juden/

Ukraine: Der schwarze Kanal. Melnyks Helfer – Von Arnold Schölzel (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/427910.melnyks-helfer.html

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk zur Kranzniederlegung am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten – Ankunft wurde mit „Du Nazi-“ Rufen begleitet.

https://cooptv.wordpress.com/2022/05/08/der-ukrainische-botschafter-in-berlin-andrij-melnyk-zur-kranzniederlegung-am-sowjetischen-ehrenmal-im-berliner-tiergarten-ankunft-wurde-mit-du-nazi-rufen-begleitet/

