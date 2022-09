Aussenminister von Nikaragua vor der UN-Vollversammlung über die Verbrechen des Westens, über Kolonialismus und Sanktionen

„Es ist Zeit, kriminelle Blockaden abzulehnen; alle illegalen, willkürlichen, aggressiven Sanktionen“, die „die Perversion eines imperialistischen und kapitalistischen Systems“ aufdecken, das „die Welt ausblutet“

„Es ist an der Zeit zu sagen, genug ist genug, um gegen das angeborene Übel des Kapitalismus zu rebellieren, das die Mehrheit erstickt, während es die wenigen brutal bereichert“ Weisen Sie „den heuchlerischen Imperialismus“ zurück, der „täglich“ die Menschenrechte verletzt

Nicaragua hat mit anderen Völkern zusammengearbeitet, um „im Laufe der Jahrhunderte der kolonialen und imperialen Gier und der Gier entgegenzutreten, die von Europa und dem Norden dieses verwundeten Kontinents [Amerika] aus keine Gnade gezeigt hat, indem sie angegriffen, interveniert, eingedrungen ist und unser Land besetzt hat.“

„Der Angriff, der Raub, die unwürdige und abscheuliche Plünderung, der Diebstahl und die Völkermorde, die von den Kolonialisten und Imperialisten der Erde entfesselt wurden, das sind die wahren Verbrechen, und das sind die wahren Verbrecher gegen die Menschlichkeit.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related