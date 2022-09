Anschläge auf Nord Stream: Wäre man nun Kriminaler, wäre der Fall eigentlich offensichtlich. Man hat einen Tatverdächtigen, der die Mittel und ein Motiv hat und der in der Vergangenheit die Tat zumindest indirekt bereits angekündigt hat.

(…) Wäre man nun Kriminaler, wäre der Fall eigentlich offensichtlich. Man hat einen Tatverdächtigen, der die Mittel und ein Motiv hat und der in der Vergangenheit die Tat zumindest indirekt bereits angekündigt hat. Doch ausgerechnet dieser Tatverdächtige spielt zumindest in der öffentlichen Kommunikation keine Rolle. Ist das nicht erstaunlich? https://www.nachdenkseiten.de/?p=88560

„… Seit Anfang August hatte die „Amphibious Ready Group“ in der Ostsee Manöver abgehalten und Verbündete besucht. Diese Übungen endeten jetzt. Deshalb sammelte sich der Kampfverband am Mittwoch östlich von Bornholm und trat den Weg in Richtung Westen an. …“

https://www.ostsee-zeitung.de/mecklenburg-vorpommern/us-kriegsschiff-kearsarge-verlaesst-ostsee-zusammenhang-mit-russland-CXIYE6MCZXCZRHDQCNQ35PUQF4.html

