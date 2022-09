Chinas Stimme bei der UN-Vollversammlung „schafft Vertrauen in einer Welt voller Turbulenzen“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1276080.shtml

Obwohl sich die Welt in einer Phase der „Turbulenzen und Transformationen“ befinde, haben wir angesichts der Ausweitung der Zusammenarbeit und der Vertiefung der wirtschaftlichen Globalisierung Grund zur Hoffnung, sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi bei der Generaldebatte der 77. Sitzung der UN-Generalversammlung ( UNGA).

Im Vergleich zu der Rede von US-Präsident Joe Biden bei derselben Veranstaltung am Mittwoch sagten Experten, dass Chinas Stimme Vertrauen bringe für Frieden und Entwicklung, insbesondere für Entwicklungsländer, die inmitten mehrerer Krisen vor ernsthaften Herausforderungen stehen, während die Stimme der USA die Welt nervös und ängstlich mache, da die einzige Supermacht der Welt versucht, anhaltende Konflikte und Spannungen weltweit zu nutzen, um ihre schwindende Hegemonie zu retten.

Wang hielt am Samstag eine Rede mit dem Motto „Alle Anstrengungen für Frieden und Entwicklung unternehmen und die Verantwortung für Solidarität und Fortschritt übernehmen“, um Chinas Position zu globalen Themen darzulegen.

In Bezug auf die Russland-Ukraine-Krise bekräftigte Wang Chinas Haltung zum Frieden, wobei Analysten sagten, wenn die USA Länder zwingen, Partei zu ergreifen, und Öl ins Feuer gießen, indem sie die Waffenlieferungen und indirekte militärische Interventionen erhöhen, um ein Ende des Konflikts zu verhindern, dass Chinas den Mut habe, eine neutrale Haltung für den Frieden einzunehmen. Dies sei angesichts des Drucks der USA nicht einfach, aber es ist die richtige Position, die aufrechtzuerhalten ist, da sowohl Moskau als auch Kiew trotz der Geräusche einiger westlicher Länder die Haltung Chinas respektieren.

Am Rande der Generaldebatte der UNGV führte der chinesische Staatsrat und Außenminister zahlreiche bilaterale und multilaterale Treffen mit Spitzendiplomaten und hochrangigen Beamten anderer Länder und der UNO. China ergriff dabei die Gelegenheit, Pekings feste Haltung in der Taiwan-Frage und seine unerschütterliche Entschlossenheit für eine Wiedervereinigung gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu bekräftigen, und es machte der Welt deutlich, wer für die sich verschärfende Situation in der Taiwanstraße zur Verantwortung gezogen werden sollte.

Wang traf sich auch mit US-Außenminister Antony Blinken, was zeigt, dass, obwohl die USA die bilateralen Beziehungen mit gefährlichen Provokationen in der Taiwan-Frage beschädigen, China immer noch die Tür für Kommunikation offen lässt, sagten Experten und stellten fest, dass die USA immer sagen, dass dies nicht der Fall sei einen Konflikt oder einen neuen Kalten Krieg mit China anstrebt und betont, dass seine „Ein-China-Politik“ unverändert bleibt, aber seine Maßnahmen zur Ermutigung und Bewaffnung der taiwanesischen Sezessionsbehörden machen Washington zunehmend unzuverlässig.

Positive Rollen



Wang stellte Chinas fünf verschiedene Rollen vor, wie China es schon immer war: ein Erbauer des Weltfriedens, ein Beitragender zur globalen Entwicklung, ein Verteidiger der internationalen Ordnung, ein Anbieter öffentlicher Güter und ein Vermittler in Krisenherden.

Wenn die meisten großen Weltmächte in militärische Konflikte verwickelt sind, Block-zu-Block-Konfrontationen hochpreisen und lieber Sanktionen als Kommunikation einsetzen, um Krisen und Meinungsverschiedenheiten zu bewältigen, ist es wirklich wichtig, dass mindestens eine von ihnen, China, dies aufrechterhält. Den Glauben an Frieden und Entwicklung und in der Lage ist, der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft – den Entwicklungsländern – zu helfen, die beispiellosen Herausforderungen zu bewältigen, die durch die Pandemie und geopolitische Konflikte sowie westliche Sanktionen verursacht wurden, die globale Lieferketten unterbrochen haben, stellten Experten fest.

China sei ein wahrer Erbauer des Weltfriedens mit konkreten und überzeugenden Maßnahmen, sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Beziehungen, der um Anonymität bat und feststellte, dass vom Russland-Ukraine-Konflikt bis zur Nuklearfrage der koreanischen Halbinsel; Vom iranischen Nuklearabkommen bis zur Palästina-Israel-Frage hat China nie Öl ins Feuer gegossen, wie es die USA immer mit ihrem militärisch-industriellen Komplex tun, der riesige Gewinne einstreicht.

Als Vermittler in Krisenherden habe Chinas Haltung zum Russland-Ukraine-Konflikt trotz der überkritischen Haltung des Westens sowohl in Moskau als auch in Kiew Respekt und Verständnis gewonnen, sagte Lü Xiang, Experte für internationale Beziehungen und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Chinesischen Akademie für Soziales Wissenschaften.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte bei dem Treffen mit Wang am Rande der UNGA am Donnerstag in New York, dass die Ukraine dem internationalen Status und dem wichtigen Einfluss Chinas Bedeutung beimisst und erwartet, dass die chinesische Seite eine wichtige Rolle bei der Linderung der aktuellen Krise spielt .

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch beim Treffen mit dem chinesischen Staatsrat und Außenminister am Rande der UNGA in New York: „Russland ist nach wie vor bereit, Probleme durch Dialog und Verhandlungen zu lösen.“

„Neutralität ist keine leicht zu vertretende Position und auch eine Haltung, die schwer zu sagen ist, insbesondere in einer Situation mit enormer Komplexität, aber wir können sehen, dass die Außenminister sowohl Russlands als auch der Ukraine Chinas Haltung begrüßen, und dies beweist, dass China und seine Neutralität richtig ist. Wir müssen den überkritischen westlichen Ländern unsere neutrale Position nicht erklären. Und wir müssen auch nichts über unsere strategischen Beziehungen zu Russland erklären“, sagte Lü.

Wu Xinbo, Dekan des Instituts für internationale Studien an der Fudan-Universität, wiederholte, dass Chinas Haltung klar sei, und der Grund, warum die USA und einige westliche Länder China beschuldigen, vage zu sein, sei, dass „China sich weigert zu sagen, was sie hören wollen“.

Hoffnung auf Entwicklung schaffen

Nach Wangs Rede bei der UNGA am Samstag versammelten sich laut Medien viele Vertreter, Beamte und Diplomaten aus der ganzen Welt vor der Versammlungshalle, um den chinesischen Delegierten die Hand zu schütteln und ihre Unterstützung für die von China vorgeschlagenen Initiativen zum Ausdruck zu bringen Berichte.

Dies zeige, dass Chinas Haltung und Initiativen von der großen Mehrheit der internationalen Gemeinschaft allgemein begrüßt würden, sagten Experten. Laut der Website des chinesischen Außenministeriums hat Wang während seiner Reise 38 bilaterale Treffen mit Diplomaten und hochrangigen Beamten aus anderen Ländern und internationalen Organisationen sowie der UNO auf seinem Plan.

Lü sagte: „Die Welt steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter der wirtschaftliche Abschwung, die Pandemie und die Energiekrise. Jede Nation spürt den Druck. Die Wirtschaft der EU leidet unter der Ukraine-Krise und wird auch von den USA stark beeinträchtigt, während die US-Wirtschaft hat auch Probleme damit, dass viele Beobachter glauben, dass die Wirtschaftsleistung der USA im dritten Quartal noch schlechter sein könnte als im ersten und zweiten.“

Im Allgemeinen ist die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft besser als die anderer großer Volkswirtschaften, und deshalb wollen viele Entwicklungsländer mit China sprechen, weil sie an Chinas Entwicklung glauben und darauf vertrauen, dass Chinas entschlossene Haltung für die Entwicklungsländer spricht, sagten Experten.

Analysten stellten fest, dass Chinas Haltung, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern zu fördern, starkes Vertrauen in eine turbulente Welt gebracht hat, insbesondere wenn entwickelte Volkswirtschaften die Forderungen der Entwicklungsländer ignorieren, da sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Chaos zu beseitigen.

China sei ein aktiver Teilnehmer an globaler Governance und Süd-Süd-Kooperation, sagte Wang in seiner Rede. „Es hat den China-UN Peace and Development Trust Fund und den Global Development and South-South Cooperation Fund eingerichtet. Es hat mehr als 160 bedürftigen Ländern Entwicklungshilfe geleistet und mehr Schuldendienstzahlungen für Entwicklungsländer geleistet als jedes andere Mitgliedsstaat der G20.“

Taiwan-Frage

Da die Taiwan-Frage aufgrund einer Reihe von provokativen Aktionen der USA in den letzten Jahren zum gefährlichsten Faktor wird, der zu Spannungen und sogar zu militärischen Konflikten in der Region führen könnte, wird sie wahrscheinlich die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten Ländern zum Erliegen bringen. Bei seiner Reise zur UN bekräftigte Wang Chinas feste Haltung in dieser Angelegenheit und warnte die Unruhestifter, ihre riskanten Schritte einzustellen.

„China wird sich weiterhin mit größter Aufrichtigkeit und größten Anstrengungen bemühen, eine friedliche Wiedervereinigung zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die separatistischen Aktivitäten der ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ mit festster Entschlossenheit bekämpfen und die energischsten Schritte unternehmen, um die Einmischung externer Gruppen abzuwehren.“ sagte Wang in seiner Rede.

„Nur wenn wir separatistischen Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem Gesetz entschlossen zuvorkommen, können wir eine echte Grundlage für eine friedliche Wiedervereinigung schaffen. Nur wenn China vollständig wiedervereinigt ist, kann es dauerhaften Frieden über die Taiwanstraße geben. Jeder Plan zur Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten muss entsprechend beantwortet werden mit starken Widerstand von uns allen Chinesen, und jeder Versuch, Chinas Sache der Wiedervereinigung zu behindern, wird zwangsläufig von den Rädern der Geschichte zermalmt“, bemerkte Wang.

Xin Qiang, stellvertretender Direktor des Zentrums für Amerikanistik an der Fudan-Universität, sagte am Sonntag gegenüber der Global Times, dass „für China eine realistische Dringlichkeit besteht, seine Haltung zur Taiwan-Frage gegenüber der ganzen Welt zu bekräftigen, da die Frage zunehmend zu einem Auslöser geworden ist für Konfrontation und sogar Konflikte zwischen China und den USA.“

„Die Bühne der UN-Generalversammlung ist ein sehr geeigneter Ort für China, um die Legitimität und Rationalität der UN-Resolution 2758 zu bekräftigen, da die USA versuchen, die Resolution zu untergraben, und zusammen mit einigen ihrer Anhänger wie Litauen, Japan und Australien die Die

USA versuchen, Chinas innere Angelegenheiten zu internationalisieren und den Kerninteressen und der Souveränität Chinas ernsthaften Schaden zuzufügen“, bemerkte Xin „Unabhängigkeit Taiwans“, Tatsache ist, dass die USA den offiziellen Austausch mit den sezessionistischen Behörden auf der Insel verstärken und die Streitkräfte auf der Insel bewaffnen, um sich der Wiedervereinigung zu widersetzen.

„Vor der provokativen Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, unterrichtete der chinesische Spitzenpolitiker den US-Präsidenten über die Ernsthaftigkeit der Taiwan-Frage, und Biden wiederholte die netten Worte, aber schließlich sahen wir, dass das Weiße Haus keine Anstrengungen unternahm, um die Krise zu stoppen oder zu erfüllen das Versprechen des US-Präsidenten“, bemerkte Wu.

Daher gibt es eine Herausforderung für die US-Seite – sie muss ihre Glaubwürdigkeit wiedergewinnen, indem sie Maßnahmen ergreift, und dann wäre es möglich, die Beziehungen zwischen China und den USA zu reparieren und die Zusammenarbeit wiederherzustellen, da die Biden-Regierung derzeit nach Ansicht Chinas nicht vertrauenswürdig ist. und China wolle keine Zeit mit nutzlosen Versprechungen aus Washington verschwenden, sagten Experten.

