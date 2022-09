Der chinesische Außenminister Wang Yi spricht vor der UN Vollversammlung zur Lage in Taiwan, zum Konflikt in der Ukraine und zu Menschenrechtsfragen

Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte, dass „China durch die feste Wahrung des Ein-China-Prinzips nicht nur seine Souveränität und territoriale Integrität wahrt, sondern auch wirklich Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße hinweg sichert“.

Außenminister Wang bekräftigte die Position seines Landes in Bezug auf Taiwan. Er sagte: „China wird weiterhin mit größter Aufrichtigkeit und größter Anstrengung für eine friedliche Wiedervereinigung arbeiten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, Wir müssen die Aktivitäten der Separatisten in der Unabhängigkeit Taiwans mit der größten Entschlossenheit bekämpfen und die energischsten Schritte unternehmen, um externe Einmischungen abzuwehren.“

Der chinesische Außenminister fuhr fort: „Nur wenn wir entschlossen gegen separatistische Aktivitäten vorgehen, können wir eine echte Grundlage für eine friedliche Wiedervereinigung schaffen. Nur wenn China vollständig wiedervereinigt ist, kann es über die Taiwanstraße hinweg dauerhaften Frieden geben.“

Zu den Menschenrechten sagte er: „China hält sich an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und hat unermüdliche Anstrengungen unternommen, um die Menschenrechte zu schützen und zu stärken.“ Der chinesische Außenminister bekräftigte: „Wir stellen uns entschieden gegen Versuche, die Menschenrechte zu politisieren, und wir fördern eine gesunde Entwicklung der internationalen Menschenrechtszusammenarbeit.“

Zur Ukraine sagte er: „Chinas Unterstützung oder Bemühungen zur friedlichen Lösung der Ukraine-Krise, und fügte hinzu, dass „die dringende Priorität darin besteht, Friedensgespräche zu erleichtern. Die grundlegende Lösung besteht darin, die legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien anzusprechen und eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen.“

Außenminister Wang forderte „alle betroffenen Parteien auf, ein Überschwappen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“.

Außenminister Wang Yi bei den Vereinten Nationen: „Einige Länder haben willkürlich einseitige Sanktionen verhängt … und rechtmäßige Vermögenswerte anderer Länder eingefroren. Das ist inakzeptabel.“

Außenminister Wang Yi erklärte weiter:

„Der Weg, den China einschlägt, ist Frieden und Entwicklung, nicht Plünderung und Kolonialisierung“ „Es ist ein Weg der Win-Win-Kooperation, kein Nullsummenspiel Mensch und Natur, nicht zerstörerische Ausbeutung von Ressourcen“



„Als Mitglied der Entwicklungsländer wird China für immer zu anderen Entwicklungsländern stehen“ „Unsere größte Stärke liegt in der Solidarität. Unsere beste Strategie ist es, zusammenzuhalten. Der einzige Weg nach vorne ist eine Win-Win-Kooperation“ und „Süd-Süd-Kooperation“

„Auch wir befinden uns in einer Zeit voller Hoffnung. Die Welt bewegt sich weiter in Richtung Multipolarität.“ Außenminister Wang Yi stellte fest, dass China „über 70 % der Gewinne bei der weltweiten Armutsbekämpfung ausmacht“.

„Wer einen Stellvertreterkrieg anzettelt, kann sich leicht verbrennen.“

„China ist das einzige Land der Welt, das sich in seiner Verfassung dazu verpflichtet, den Weg der friedlichen Entwicklung einzuhalten“ erster Einsatz von Atomwaffen“

China wies Washingtons Versuch, das Völkerrecht durch seine „regelbasierte Ordnung“ zu ersetzen (in der die USA die Regeln aufstellen und allen um sie herum Befehle erteilen), eindeutig zurück. China betonte die Bedeutung „des UN-zentrierten internationalen Systems und der Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts“.

