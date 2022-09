https://www.moonofalabama.org/2022/09/historic-context-of-the-referenda-in-ukraine.html

Die Abstimmung über die Mitgliedschaft in der Russischen Föderation hat in vier Oblasten der Ukraine begonnen :

Russische Stellvertreter in vier Regionen – Donezk und Luhansk im Osten sowie Cherson und Zaporizka im Süden – kündigten Anfang dieser Woche Pläne an, ab Freitag Referenden über vier Tage abzuhalten. Russland kontrolliert fast alle zwei der vier Regionen, Luhansk und Cherson, aber nur einen Bruchteil der anderen beiden, Zaporizka und Donetsk. Ukrainische Beamte haben die Abstimmung als groteskes Theater abgetan – die Inszenierung von Wahlen in Städten, die von russischen Streitkräften verwüstet und von den meisten Einwohnern verlassen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den Verbündeten der Ukraine für ihre unerschütterliche Unterstützung und sagte, „die Farce“ der „Scheinreferenden“ würde nichts am Kampf seiner Nation ändern, Russland aus der Ukraine zu vertreiben.

Das ukrainische Regime hat auf reinen Terrorismus zurückgegriffen, um die Abstimmungen zu verhindern:

Ukrainische Partisanen, die manchmal mit Spezialeinheiten zusammenarbeiten, haben Lagerhäuser mit Stimmzetteln und Gebäude in die Luft gesprengt, in denen russische Stellvertreter, die sich auf die Abstimmung vorbereiten, Sitzungen abhielten. Ukrainische Beamte haben zugegeben, dass sie an einer Kampagne zur Ermordung wichtiger russischer Verwaltungsbeamter beteiligt sind; Laut ukrainischen und russischen Beamten wurden mehr als ein Dutzend in die Luft gesprengt, erschossen und vergiftet.

Ein solches Verhalten des Zelenski-Regimes gegenüber seinen immer noch ukrainischen Landsleuten wird die Menschen in den vier Oblasten nur ermutigen, für eine Annäherung an Russland zu stimmen.

Die Propaganda im „Westen“ wird erklären, dass die Abstimmung unregelmäßig ist und dass die Ergebnisse, wahrscheinlich pro-russisch, gefälscht sein werden.

Aber historische Wahlergebnisse seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 zeigen klare geografische Präferenzen in der Ost- und Südukraine für eine pro-russische Politik auf. (BILD)

Die Grafik stammt aus einer vom Eurasian Research Institute der International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kasakh University veröffentlichten Studie. Sein Autor schreibt :

Wie wir sehen können, gab es schon immer eine klare geografische Trennung in der Art und Weise, wie die Regionen der Ukraine für bestimmte Kandidaten stimmen. Die Ost- und Westteilung oder auch als Südost- und Nordwestteilung bezeichnet, war in der gesamten Wahlgeschichte der unabhängigen Ukraine immer präsent. Es wird allgemein angenommen, dass der östliche Teil der Ukraine politisch, wirtschaftlich und kulturell stärker von Russland beeinflusst wird. Daher erhalten die Präsidentschaftskandidaten, die eine pro-russischere Agenda vorschlagen, in den östlichen Regionen normalerweise viel mehr politische Unterstützung als in anderen Teilen der Ukraine. Auf der anderen Seite ist der westliche Teil des Landes traditionell eher pro-europäisch mit starkem Bezug auf die traditionellen ethnischen Traditionen und Werte der Ukraine. Folglich hatten Präsidentschaftskandidaten mit proeuropäischer politischer Agenda und traditioneller ukrainischer Anziehungskraft in der Regel starke Unterstützung in den westlichen Regionen des Landes. Es ist interessant festzustellen, dass die Präferenzen der Wähler nicht mit der geografischen Herkunft oder dem Hintergrund der Präsidentschaftskandidaten zusammenhingen und jeder Kandidat sowohl im Osten als auch im Westen leicht populär werden konnte. Darüber hinaus könnte derselbe Kandidat zu unterschiedlichen Zeiten sowohl pro-östlich als auch pro-westlich sein, wie Leonid Kutschma 1994 und 1999, der der einzige ukrainische Präsident ist, der zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten von 1994 bis 2005 absolvierte.

Die Teilung steht im Einklang mit den ethnischen und sprachlichen Unterschieden zwischen diesen Teilen der Ukraine. (BILD)

Im Jahr 2014, nach dem gewaltsamen faschistischen Putsch in Kiew, entfernte eines der ersten Gesetze, das von der neuen Regierung umgesetzt wurde, die russische Sprache aus dem offiziellen Gebrauch. Anstatt die Differenzen zwischen ihren Völkern zu überwinden, besiegelte sie nur die vorherrschende Spaltung in der Ukraine.

Das Wahlversprechen des derzeitigen ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski, Frieden mit der russlandnahen rebellischen Donbass-Region zu schließen, indem er sich an die Vereinbarungen von Minsk 2 hält, wurde mit einem großen Anteil südöstlicher Stimmen für seine Präsidentschaft belohnt. Doch nachdem er von Faschisten mit dem Tode bedroht wurde, hat Selenski eine 180-Grad-Wende vollzogen und gibt sich seither als ukrainischer Nationalist aus. Infolgedessen hat er jegliche Unterstützung in der Südostukraine verloren.

Die südöstlichen Teile der heutigen Ukraine gehören seit Jahrhunderten zum zentralrussischen Reich. Sie wurden erst 1922 unter Lenins Herrschaft und im Falle der Krim 1954 unter Nikita Chruschtschow, der selbst im Donbass aufgewachsen war, der Sowjetrepublik Ukraine angeschlossen.

