87 % der Welt unterstützen nicht den neuen Kalten Krieg des Westens gegen Russland (multipolarista.com)

Zwei ehemalige US-Diplomaten gaben zu, dass 87 % der Weltbevölkerung sich weigern, die Sanktionen des Westens gegen Russland durchzusetzen, und zeigten Neutralität gegenüber dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Sie sagten, „der Ausbruch des Zweiten Kalten Krieges“ habe dazu geführt, dass Länder „immer mehr an mehreren Bündnissen festhalten“, insbesondere im globalen Süden.

In einem Newsweek-Kommentar mit dem Titel „ Fast 90 Prozent der Welt folgen uns nicht zur Ukraine “ schrieben die Ex-Diplomaten Michael Gfoeller und David H. Rundell:

Während die Vereinigten Staaten und ihre engsten Verbündeten in Europa und Asien harte Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt haben, haben sich 87 Prozent der Weltbevölkerung geweigert, uns zu folgen. Wirtschaftssanktionen haben unsere Gegner in gemeinsamem Widerstand vereint. Weniger vorhersehbar hat der Ausbruch des Zweiten Kalten Krieges auch dazu geführt, dass Länder, die einst Partner oder blockfreie Länder waren, zunehmend multibündig geworden sind.

Sie erkannten an, dass neue multilaterale Institutionen wie die Shanghai Cooperation Organization und die BRICS wachsen und den Ländern des globalen Südens neue Möglichkeiten bieten.

Die Diplomaten kommentierten auch die Schwächung des von Washington kontrollierten Finanzsystems und die zunehmende Entdollarisierung :

Der Status des Dollar als Reservewährung bleibt eine Säule der globalen Wirtschaftsordnung, aber das Vertrauen in diese Ordnung wurde beschädigt. Wirtschaftssanktionen haben Teile des internationalen Banken- und Versicherungssektors einschließlich des SWIFT-Überweisungssystems bewaffnet. Vermögenswerte wurden beschlagnahmt und Warenverträge gekündigt. Rufe nach einer Entdollarisierung wurden lauter . Als Russland Energiezahlungen in Rubel, Yuan oder VAE-Dirham forderte, kamen China und Indien nach. Viele asiatische Volkswirtschaften werden jetzt sowohl von steigenden Ölpreisen als auch von der Abwertung ihrer eigenen Währung gegenüber dem Dollar getroffen. Infolgedessen erweitern sie ihre Nutzung bilateraler Währungsswaps , die es ihnen ermöglichen, untereinander in ihren eigenen Währungen zu handeln. Vor 80 Jahren verlor das britische Pfund seine herausragende Stellung unter den Währungen der Welt. Genau das versuchen Amerikas Gegner dem Dollar anzutun, und sollten die Saudis jemals aufhören, Öl in Dollar zu bepreisen, könnten sie sehr wohl Erfolg haben.

Der Artikel dieser beiden ehemaligen US-Diplomaten liefert weitere Unterstützung für die im März veröffentlichte Analyse von Multipolarista, in der detailliert beschrieben wird, wie „ viele Länder des globalen Südens die USA/NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich machen, nicht Russland “.

Das Wall Street Journal räumte diese unbequemen Tatsachen ebenfalls im April in einem Bericht mit dem Titel „ Der Anti-Russland-Allianz fehlt ein großer Block: Die Entwicklungsländer “ ein.

Die Mainstream-Unternehmenszeitung schrieb: „Westliche Führer, die versuchen, eine globale Koalition aufzubauen, um Russland wegen seines Krieges gegen die Ukraine zu isolieren, werden von den größten Entwicklungsländern der Welt, einschließlich der Demokratien Indiens, Brasiliens und Südafrikas, zurückgedrängt.“

Diese Realität hat einige westliche Experten dazu veranlasst, herablassende, rassistische Leitartikel zu veröffentlichen, die den globalen Süden angreifen .

„Kein Ereignis in diesem Jahrhundert hat so sehr dazu beigetragen, die unterschiedlichen Perspektiven zwischen dem Westen und … dem ‚Rest‘ aufzudecken, wie der Krieg in der Ukraine“, kommentierte Janan Ganesh, Kolumnist der konservativen Financial Times, im Juni.

Er beklagte, dass „Russland in Ägypten, Vietnam, Indien und anderen Ländern einen guten Ruf behält“ und dass „Pro-Russland-Proteste in West- und Zentralafrika aufgeflammt sind“.

