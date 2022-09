Vereinter Aktionstag in Berlin! Samstag, 1. Oktober ab 13 Uhr! Schluss mit dem Krieg! Sofortiger Waffenstillstand! Verhandeln statt Schießen! Nord Stream 2 öffnen!

Samstag, 1. Oktober 2022 um 13 Uhr – Handwerker für den Frieden

am Alexanderplatz in der Nähe des Neptunbrunnens



Samstag, 1. Oktober 2022 um 14 Uhr

Berliner Friedenskoordination am Alexanderplatz in der Nähe des Neptunbrunnens

Interessierte der Handwerker für den Frieden aus Berlin und Brandenburg treffen sich zum Meinungsaustausch und evt. Gründung eines Unterstützerkreises am 22.9.2022 um 19 Uhr

Marinehaus, Märkisches Ufer 48-50, 10179 Berlin-Mitte

Online Petition der Handwerker für den Frieden:

https://www.openpetition.de/petition/online/nordstream-2-statt-gasumlage

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related