Die Bürger des Donbass warteten 8 Jahre darauf, dass die Ukraine die Vereinbarungen von Minsk umsetzte, die die Einstellung der Feindseligkeiten und die Umsetzung beinhalteten und die eine „Verfassungsreform in der Ukraine mit Inkrafttreten der neuen Verfassung bis Ende 2015, die Dezentralisierung als Schlüsselelement vorsieht (unter Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Gebiete der Gebiete Donezk und Lugansk, abgestimmt mit Vertretern dieser Gebiete), sowie die Verabschiedung der dauerhaften Gesetzgebung über den Sonderstatus einzelner Gebiete der Gebiete Donezk und Luhansk gemäß den in Anmerkung angegebenen Maßnahmen bis Ende 2015. (Siehe Anmerkungen):

Anmerkungen: Zu diesen Maßnahmen gemäß dem Gesetz „Auf besondere Anordnung der Kommunalverwaltung in einzelnen Gebieten der Gebiete Donezk und Luhansk“ gehören:

– Befreiung von Bestrafung, Belästigung und Diskriminierung von Personen, die mit den Ereignissen in einzelnen Gebieten der Gebiete Donezk und Luhansk in Verbindung stehen;

– Das Recht auf sprachliche Selbstbestimmung ;

Nach dem Putsch im Jahr 2014 verabschiedete die neue ukrainische Regierung schnell Gesetze, die den Gebrauch der russischen Sprache in Regierung und in Schulen verbieten; Da die Mehrheit der Menschen auf der Krim Russisch sprach, sowie mindestens die Hälfte der Menschen im Donbass, war dies einer der Gründe, warum 86 % der Menschen auf der Krim dafür gestimmt haben, (wieder) Teil Russlands zu werden. Auch im Donbass fanden 2014 Referenden statt (nach Beginn des Bürgerkriegs und dem Angriff des ukrainischen Militärs auf die Städte des Donbass); Auch im Donbass wurde (wieder) für einen Beitritt zu Russland gestimmt. Damals weigerte sich Russland, das Votum anzunehmen, und unternahm keinen Versuch, den Donbass zu annektieren.

In den 8 Jahren nach der Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen setzten die ukrainischen Streitkräfte Artillerie, Scharfschützen und Mordkommandos ein, um systematisch mindestens 9000 Zivilisten im Donbass zu töten. Vermutlich dreimal so viele wurden verletzt. Etwa 1 Million Menschen flohen in dieser Zeit aus der Region, die meisten von ihnen nach Russland. Die Ukraine hat während des aktuellen Konflikts weiterhin Zivilisten im Donbass beschossen und getötet. Die Volksrepubliken Donezk als auch Luhansk forderten dringend die sofortige Abhaltung des Referendums, da sie verzweifelt versuchen, den Beschuss und die Tötung von Zivilisten durch die ukrainischen Streitkräfte zu beenden.

Es fällt zu glauben, dass die meisten Menschen im Donbass die Annexion des Donbass durch Russland nicht begrüßen würden.

