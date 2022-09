Aktionswoche vom 15. bis 22. Oktober: NEIN zu US-Kriegen! Washingtons Provokationen in Richtung Russland und China stoppen! Die endlosen Kriege stoppen: Irak, Syrien, Somalia, Palästina, überall. (unacpeace.org)

Schließen Sie sich uns in der Woche vom 15. bis 22. Oktober an, um zu protestieren. Organisieren Sie eine Aktion in Ihrer Nähe oder schließen Sie sich einer an.

Heutzutage sind arbeitende Menschen mit steigenden Lebensmittel- und Energiekosten, Rezession, wachsender Unsicherheit und Angriffen auf die Bemühungen um gewerkschaftliche Organisierung konfrontiert. Die anhaltenden Kriege und militärischen Provokationen haben uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht.

Doch während dieser Wahlperiode wurde der imperialistischen Außenpolitik wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist an der Zeit, dass wir wieder auf die Straße gehen, um ein Ende der US-Kriege und Provokationen zu fordern.

Während die USA mehr Waffen in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine werfen und die Möglichkeit einer direkten Konfrontation mit dem nuklear bewaffneten Russland offen halten, scheinen die Kriegsfanatiker in Washington entschlossen zu sein, noch mehr Feuer auf der ganzen Welt zu legen. Nancy Pelosis Reise nach Taiwan; deutet an, dass sich die USA möglicherweise auf eine Konfrontation mit China sowie auf Schläge gegen den Iran zubewegen; und Berichte, dass neue Kriegsspiele zwischen den USA und Südkorea einen „Enthauptungsschlag“ gegen den Norden (DVRK) üben werden, zeigen alle die dringende Notwendigkeit, sich zu äußern.

Stoppen Sie US/NATO-Kriege und Sanktionen gegen Kuba und Palästina,

bis hin zu Russland und China.

Wir brauchen Milliarden für Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Jobs und Klima!

NICHT für Kriegsprofite.

Sponsoring groups: United National Antiwar Coalition, Popular Resistance, Black Alliance for Peace, International Action Center, BAYAN USA, Sanctions Kill Campaign, Students for a Democratic Society, US Peace Council, Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, Alliance for Global Justice, National Immigrant Solidarity Network, Friends of the Congo, Ban Killer Drones, China-US Solidarity Network, Freedom Road Socialist Organization, Socialist Actions, Solidarity Committee of the Americas, Welfare Rights Committee, Workers World Party, Socialist Unity Party, Women Against Military Madness, Mayday Books, Anti-War Committee (MN), Bethlehem Neighbors for Peace, Minnesota War Tax Resistance, Brainerd Area Coalition for Peace, Chicago Antiwar Coalition, People Opposed to war, Imperialism and Racism, Veterans for Peace Chapter 27, Ban Killer drones, Mt. Diablo Peace and Justice Center, St. Paul Eastside Neighbors for Peace, Minnesota Peace Action Coalition, The Virginia Defender, Party of Communists USA, Odessa Solidarity Campaign, Leonard Peltier Defense Committee, Hawai Committee for Human Rights in the Philippines,, Twin Cities Assange Defense Committee, PeaceWorks of Greater Brunswick, San Diego Free Mumia Coalition, Leonard Peltier Defense Committee, Harriet Tubman Center for Social Justice, Women in Struggle, Just Peace Advocates (Canada),Mobilization Against War & Occupation (Canada), Hamilton Coalition to Stop the War (Canada), Fire This Time Movement for Social Justice (Canada),Kwame Nkrunah Ideological Institute (South Africa), Swedish Peace Council, Coop Anti-War Cafe (Berlin)..

