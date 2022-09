US-Soldaten helfen Ukrainern bei der Waffenwartung über verschlüsselte Chats aus Polen (antiwar.com)

US-Truppen, die auf einem Luftwaffenstützpunkt in Polen stationiert sind, helfen den Ukrainern, ihre von den USA bereitgestellten Waffen über verschlüsselte digitale Chats aus der Ferne zu warten, berichtete Defense One am Sonntag.

Die US-Truppen helfen den Ukrainern bei der Reparatur und Wartung von HIMARS-Raketensystemen, Javelin-Panzerabwehrwerfern, Haubitzen und anderer Ausrüstung. Die US-Amerikaner und Ukrainer haben 14 verschlüsselte Chats, einen für jeden Waffentyp. Die Ukrainer können Videoclips dank Starlink-Satellitenterminals senden, die ihnen einen Internetzugang ermöglichen.

Nach der Diagnose des Problems können die US-Wartungsspezialisten den ukrainischen Truppen alle benötigten Teile schicken. Ein namentlich nicht genannter US-Oberstleutnant beschrieb den Vorgang in einem Kommentar gegenüber Defense One .

„Die Ukrainer werden einen Bedarf ermitteln, die Experten werden diagnostizieren … was benötigt wird, und sie entweder durchgehen oder Teile bestellen. Und dann nutzen wir das US-amerikanische Versorgungssystem, um dieses Teil hierher zu bringen, um ihn direkt in die Ukraine zu transportieren“, sagte der Oberstleutnant.

Der Bericht gab den Namen des Luftwaffenstützpunkts in Polen nicht bekannt, beschrieb ihn aber als „einen Luftwaffenstützpunkt, der zu den ersten Zielen gehören könnte, wenn Russland den Krieg über die Ukraine hinaus ausdehnt“.

Seit Beginn des Krieges war Polen ein wichtiger Umschlagplatz für US- und NATO-Waffen, die in die Ukraine verschifft wurden. Russland hat keine Anzeichen dafür gezeigt, dass es plant, NATO-Territorium anzugreifen, aber die zunehmende Unterstützung der USA für den Krieg riskiert, eine Reaktion zu provozieren.

Russland hat kürzlich gewarnt, dass, wenn die USA der Ukraine Langstreckenraketen zur Verfügung stellen, die Kiew anstrebt, Washington zu einer Partei des Konflikts werden würde und Moskau gezwungen wäre, zu reagieren. Aber bisher hat die Biden-Regierung gezögert, der Ukraine die Waffen zu geben , die eine Reichweite von etwa 190 Meilen haben.

