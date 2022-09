Die Menschen in der Region Zaporozhye fordern, dass ein Referendum abgehalten wird, damit sie über den Beitritt zu Russland abstimmen können. Es scheint, dass im Donbass und anderen Gebieten jetzt ein größerer Druck auf die Durchführung dieser Referenden besteht, weil die Menschen befürchten, dass sie diese Gebiete verlassen müssen, wenn das Militär der Ukraine/der USA/der NATO ihre Gebiete zurückerobert, oder viele gefoltert werden getötet, weil sie russische Kollaborateure waren, wie es in anderen Gebieten geschehen ist.

