Information zur Petition: Nordstream 2 statt Gasumlage – Weiterer Protestbrief an Kanzler Olaf Scholz – Demo Berlin am 1. Oktober – Vorbereitungstreff 22.9. in Berlin

Landratsamt-Spitze und Kreishandwerkerschaft aus dem Kreis Sonneberg in Thüringen haben jeweils einen weiteren Protestbrief an Kanzler Olaf Scholz geschrieben und ganz eindringlich auf hierzulande existenzbedrohende Sorgen und Nöten im politischen Berlin aufmerksam machen. Der amtierende Landrat Jürgen Köpper (CDU) spricht von einer „bitteren Realität“.

Man laufe aktuell Gefahr, dass die kleinen, mittelständischen Handwerksbetriebe den bevorstehenden Winter finanziell nicht überstehen. Die Energiekosten seien „explosionsartig“ gestiegen. Man erwartet, „dass auch die Politik Fehler eingesteht und umgehend handelt“.



www.insuedthueringen.de/inhalt.post-fuer-scholz-brandbriefe-aus-suedthueringen.6be47a43-bbdc-42ed-9a89-3798a72e932e.html

Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau – Roßlau.

Interessierte aus Berlin und Brandenburg treffen sich zum Meinungsaustausch und evt. Gründung eines Unterstützerkreises am



22.9.2022 um 19.00 Uhr

Marinehaus,

Märkisches Ufer 48-50, 10179 Berlin-Mitte

Das Restaurant Marinehaus ist über die U-Bahn-Station Märkisches Museum oder die S- und U-Bahn-Station Jannowitzbrücke gut zu erreichen. Es liegt neben der Chinesischen Botschaft.

(Es besteht im Restaurant kein Verzehrzwang.)



Tagesordnung:

1. Begrüßung und Vorstellung

2. Stand der Vorbereitungen

3. Kurzer Vortrag zur Sachlage Nordstream 1 und 2

4. Diskussion

5. Verschiedenes

Zur besseren Planung bitten wir um kurze Mitteilung bei Teilnahme bis 18.09. an:



