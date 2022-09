Die Region Cherson im Süden der Ukraine steht seit Langem unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Nach einer ukrainischen Gegenoffensive ist RT-Korrespondent Murad Gazdiev in der Stadt Skadowsk – inmitten der Kämpfe. Hinter der Frontlinie wird eine andere Art Krieg geführt.

Murad Gazdiev begleitet die russische Nationalgarde SpezNaz beim Hochnehmen einer Schläferzelle ukrainischer Nationalisten. Die in ihrem Versteck gefundenen Waffen und Bomben belegen, dass die ukrainische Seite eine massive Terrorkampagne in den für sie verlorenen Gebieten führt. Autobombenanschläge, Attentate und Terror richten sich fast ausschließlich gegen Zivilisten – jene ukrainischen Staatsbürger, die es wagen, sich auf die Seite Russlands zu stellen.

In einer Schule findet Gasdiew Unterrichtsmaterial, das das Argument Russlands, eine Entnazifizierung der Ukraine durchführen zu müssen, bekräftigt.

Die Schulen wurden zu Schmieden des ukrainischen Nationalismus, wo Kindern beigebracht wurde, dass der Nationalsozialismus sowie die Nazis gut gewesen seien und sie die Helden der Ukraine sind.

Doch das ist nun vorbei – wenigstens in den von Russland kontrollierten Gebieten.

Siehe Video-Bericht:

https://pressefreiheit.rtde.tech/kurzclips/video/149418-hinter-frontlinie-rt-reporter-gazdiev/

