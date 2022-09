Domenico Losurdo kritisiert in seinem Buch „Eine Welt ohne Krieg“ die westlichen Mythen die Theorie eines Konflikts von „Demokratien gegen Autokratien“. Dies gilt nach Andreas Wehr durchaus auch für den Krieg in der Ukraine.

Im Westen wird der Krieg in der Ukraine gern als Kampf zwischen einer freiheitsliebenden Demokratie und einem autokratischen Regime dargestellt. Autokratien – vor allem Russland und China – verhindern danach den weltweiten Sieg der Demokratie und blockieren zugleich eine friedliche Welt, denn nur demokratische Staaten seien auch friedliebend.

Domenico Losurdo hat in seinem Buch „Eine Welt ohne Krieg“ diese westlichen Mythen scharf kritisiert. Er zeigt darin, dass bereits 1914 die Soldaten aller kriegführenden Seiten unter der verlogenen Losung eines „Kampfes um die Demokratie!“ auf die Schlachtfelder geführt wurden. Und es sind heute die ach so demokratischen westlichen Staaten, die für ihre Interessen immer wieder furchtbare Kriege im globalen Süden führen. Ich habe das im September 2022 auf Deutsch erschienene Buch von Domenico Losurdo besprochen.



Vom ewigen Frieden

Rezension des Buches von Domenico Losurdo „Eine Welt ohne Krieg – Die Friedensidee von den Verheißungen der Vergangenheit bis zu den Tragödien der Gegenwart“,

