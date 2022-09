Briefing des Chefs der Nuklear-, Bio- und Chemikalienschutztruppen der russischen Streitkräfte, Generalleutnant Igor Kirillov, über das jüngste Beratungstreffen der BWÜ-Mitgliedstaaten. Veröffentlicht am 19. September 2022.



Die Mitgliedstaaten des Biowaffen- und Toxinwaffenübereinkommens (BWÜ) nahmen wegen der Verletzung der Artikel I und IV des oben genannten Übereinkommens durch die USA und die Ukraine an einer von Russland geführten Konferenz in Genf teil. Die Konferenz fand vom 6. bis 9. September 2022 statt.

Das russische Verteidigungsministerium hat die Daten der Reden der US- und ukrainischen Vertreter, die Arbeitsdokumente der Mitgliedstaaten, gemeinsame Erklärungen und das Ergebnisdokument der Konferenz analysiert.

Die Russische Föderation hat über 20 Fragen im Zusammenhang mit den illegalen Aktivitäten von Kiew und Washington innerhalb des BWÜ gestellt. Hier sind einige dieser Fragen.

Was war der Grund für die Auswahl der in der Ukraine im Rahmen des Biological Threat Reduction Program untersuchten pathogenen Mikroorganismen und warum war das Spektrum der untersuchten Pathogene nicht mit aktuellen Gesundheitsproblemen verbunden, wie beispielsweise das Tap-6-Projekt, das sich der Untersuchung von Erregern von Rotz widmete, die hatte noch nie auf dem Territorium der Ukraine registriert worden?

Wie kann die Ansammlung der gefährlichsten Infektionsstämme und deren Versand in andere Länder dazu beitragen, die Situation im Zusammenhang mit der ansteckenden Morbidität zu verbessern?

Warum wurde das Hauptaugenmerk darauf gelegt, die natürlichen Herde und gefährlichsten Infektionen zu untersuchen, die laut den Listen der US Centers for Disease Control and Prevention als mögliche Agenzien biologischer Waffen gelten?

An welchen Forschungen, bei denen angenommen wird, dass Erreger ansteckender Krankheiten und toxische Substanzen verwendet werden, waren ukrainische Soldaten und Geisteskranke beteiligt, die eine der am stärksten gefährdeten Kategorien von Bürgern sind?

Und schließlich, warum verschleiern die USA und die Ukraine die militärisch-biologische Zusammenarbeit in internationalen Berichten im Rahmen der Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), während die USA die Entwicklung ihres Verifikationsmechanismus seit 2001 blockieren?

Die Teilnehmer der Konferenz erhielten die Kopien der Originaldokumente, die zuvor vom russischen Verteidigungsministerium erwähnt wurden, sowie die physischen Beweise, die die Durchführung der Arbeiten im Rahmen der militärbiologischen Programme in der Ukraine belegen.

Es gab keine Delegation, die die Echtheit der vorgelegten Dokumente bezweifelte, einschließlich derjenigen, die sich auf die Anhäufung von pathogenem Material in ukrainischen Labors beziehen, zu denen das Mechnikov Anti-Plague Institute gehört.

Die Ukraine hat die Tatsache der Inspektion des Instituts durch eine Kommission des Gesundheitsministeriums anerkannt und betont, dass „…80 % der Verstöße beseitigt wurden…“. Gleichzeitig hat die ukrainische Partei die Fragen im Zusammenhang mit dem unangemessenen Volumen der Lagerung gefährlicher biologischer Arbeitsstoffe in der Einrichtung und den festgestellten groben Verstößen gegen ihre Lagerbedingungen völlig ignoriert: Ansammlung biologischer Materialien in Treppenhäusern, Fehlen eines geeigneten Kontrollsystems, das den Zugang zu Krankheitserregern ermöglicht Mikroorganismen.

Es wurden keine Erklärungen zum Umfang der angesammelten Stämme gefährlicher Krankheitserreger erhalten, obwohl seit 2008 19 Forschungsarbeiten zur Untersuchung möglicher Erreger biologischer Waffen (Kongo-Krim-Fieber, Hantaviren, Milzbrand und Tularämie) im Rahmen von UP- und Tap-Projekten durchgeführt wurden in der Ukraine sowie wirtschaftlich bedeutende Infektionen (Afrikanische und klassische Schweinepest, Newcastle-Krankheit).

Weder die Ukraine noch die Vereinigten Staaten haben überzeugende Beweise dafür vorgelegt, dass die Zusammenarbeit zur Verbesserung der gesundheitlich-epidemiologischen Situation beigetragen hat, nachdem sie sich in den letzten 15 Jahren stetig verschlechtert hatte.

Das auf dem Treffen vorgestellte Ergebnis der Tätigkeit des DTRA des US-Verteidigungsministeriums in der Ukraine wurde durch die Präsentation mehrerer Bilder von reparierten Laborräumen eingeschränkt. Abgesehen von den oben erwähnten Pseudo-„Erfolgen“ wurden wahrscheinlich keine Ergebnisse erzielt.

Die US-amerikanischen und ukrainischen Erklärungen zum Export von Stämmen und biologischem Material ukrainischer Bürger sowie zur Einhaltung ethischer Standards bei der Durchführung von Forschungen an Militärpersonal, Bürgern mit niedrigem Einkommen und einer der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, Patienten der Psychiatrie Krankenhäuser, sahen äußerst wenig überzeugend aus.

Bei der Erörterung dieses Themas erkannte die US-Delegation diese Tatsachen an und betonte, dass das pathogene biologische Material „…selten…“ in die Vereinigten Staaten verschickt wurde.

Abgesehen von dieser Erklärung, die es nicht erlaubt, das Volumen und die Häufigkeit der Versendung biologischer Assays zu bewerten, haben die Teilnehmer des Treffens keine weiteren Erklärungen erhalten.

Auch die Fragen nach den Gründen der notfallmäßigen Beseitigung der urkundlichen Beweise der militärbiologischen Tätigkeit blieben ohne Kommentar. Gleichzeitig erklärte die ukrainische Delegation, dass „…es kein Prozess ist und wir uns nicht in einem Kreuzverhör befinden…“.

Russland legte die Dokumente vor, die das Interesse der Ukraine am Erhalt technischer Ausrüstung für den Transport biologischer Waffen belegen.

Dies bezieht sich auf eine Anfrage des ukrainischen Unternehmens Motor Sich an den türkischen Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen Bayraktar Akinci vom 15. Dezember 2021, das UAV mit Aerosol-Sprühsystemen und -mechanismen mit einem Fassungsvermögen von über 20 Litern auszustatten, zu denen die türkische Seite gehört negativ reagiert.

Da die Ukraine keine anderen Punkte hatte, äußerte sie Zweifel an der Echtheit dieses Dokuments mit dem weit hergeholten Argument, dass ukrainische staatliche Institutionen in ihrer Korrespondenz keine russische Sprache verwenden. Ich möchte daran erinnern, dass Motor Sich kein ukrainisches Staatsunternehmen ist und Russisch und Englisch verwendet, um mit der türkischen Partei zu kommunizieren, das waren die Sprachen des von uns vorgelegten Dokuments. Motor Sich selbst enthielt sich jedoch einer Stellungnahme.

Russland konzentrierte sich insbesondere auf die US-Reaktion auf Patente auf technische Ausrüstung zur Lieferung und Verwendung biologischer Waffen, einschließlich eines unbemannten Luftfahrzeugs zur Verbreitung infizierter Insekten in der Luft.

Die US-Delegation erklärte, dass „…die Entwicklung und Produktion biologischer Waffen in den USA verboten ist und jeder Verstoß mit Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen geahndet wird. Die Entscheidung, das Patent zu erteilen, verstößt jedoch nicht gegen US-Verpflichtungen im Rahmen des BWÜ und bedeutet nicht, dass die US-Regierung die Ansprüche der Erfinder duldet …“.

Diese Aussage steht grundsätzlich im Widerspruch zum US-Patentgesetzbuch, das eindeutig besagt, dass ein Patent in den USA nicht erteilt werden kann, wenn keine vollständige Beschreibung des „…das tatsächlich existierende Geräts…“ und seines Know-hows vorliegt.

Um den aufgeworfenen Fragen auszuweichen, sprach Kevin Garrett, stellvertretender Direktor des Biological Threat Reduction Programme, ausschließlich über die historischen Aspekte des Programms.

Garrett hat jedoch nicht auf die eigentlichen Ziele des Programms hingewiesen, die darauf abzielten, das Massenvernichtungswaffenpotential der ehemaligen Sowjetunion zu reduzieren, und die bereits 2008 erreicht worden waren. Im Rahmen der Anhörungen des Kongresses war dies der Fall berichteten, dass die Ziele des Programms erreicht worden seien, woraufhin es auf andere Regionen der Welt ausgeweitet wurde. Im Rahmen der Kongressanhörungen wurde berichtet, dass die Ziele des Programms erreicht wurden, woraufhin es auf andere Regionen der Welt ausgedehnt wurde.

Das russische Verteidigungsministerium achtete auf Dokumente, die die Versuche der Ukraine bestätigen, ihre Zusammenarbeit mit DTRA zu beenden. So entschied im April 2013 eine interministerielle Kommission, bestehend aus Vertretern des Sicherheitsdienstes der Ukraine, des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung und des staatlichen Veterinärdienstes der Ukraine, gemeinsam, dass es unvernünftig sei, DTRA-Projekte in der Ukraine fortzusetzen, aber die US-Regierung machte weiter sie Kiew aufzuzwingen.

Eine Bestätigung des Drucks der US-Regierung ist die Ansprache auf der Folie des US-Botschafters in der Ukraine, John Tefft, vom 8. Februar 2013, in der er den Leiter des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung auffordert, seine Untergebenen zu beeinflussen, um das DTRA-Projekt um ein weiteres zu verlängern vier Jahre.

Obwohl das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung in seiner Antwort vom 13. März 2013 versuchte, die Teilnahme am Biological Threat Reduction Program abzulehnen, wurde das Projekt fortgesetzt.

Russland sagte, dass die USA im Vorfeld der Veranstaltung von den teilnehmenden Staaten beharrlich eine gemeinsame Erklärung über den angeblich „friedlichen Charakter“ des Biological Threat Reduction Program gefordert hätten, und einige Länder die Erklärung unterzeichnet hätten. Aus Angst vor der US-Reaktion und der Androhung von Sanktionen verzichteten viele Länder auf die Teilnahme an dem Treffen, weshalb nur 89 von 184 BWC-Mitgliedstaaten teilnahmen.

Während der Veranstaltung ergriffen nur 43 Delegationen das Wort, von denen mehr als die Hälfte (22 Staaten) entweder die russische Position unterstützten oder eine neutrale Position einnahmen. 21 Staaten, darunter die Ukraine, die USA und die meisten ihrer NATO-Verbündeten, waren dagegen, aber selbst unter ihnen gab es keine Einstimmigkeit.

So haben die russischen Reden dazu geführt, dass viele Staaten auf die Risiken einer Zusammenarbeit mit dem Pentagon im militärisch-biologischen Bereich aufmerksam gemacht und die Notwendigkeit und Machbarkeit solcher Beziehungen neu betrachtet haben.

Die emotionalen proamerikanischen Reden wurden vom Leiter der US-Delegation, Kenneth Ward, geleitet, der derzeit US-Sonderbeauftragter beim BWÜ ist.

Russland erinnerte daran, dass er von 2015 bis 2019 der Ständige Vertreter der USA bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen war. Vor seiner Ankunft war die Arbeit der Organisation konstruktiv und konzentrierte sich auf bestimmte Themen. Eines der Ergebnisse von Wards Arbeit war die Umwandlung der professionellen, hochtechnischen Organisation in eine politisierte Struktur mit Rollen für die außenpolitischen Ziele Washingtons und seiner NATO-Verbündeten.

Während seiner Zeit bei der OPCW arbeitete Ward eng mit den sogenannten Weißhelmen zusammen, die 2017 den Einsatz von Chemiewaffen durch syrische Streitkräfte in Khan Sheikhoun inszenierten. Unter dem Vorwand dieser Provokation und ohne die Einleitung einer Untersuchung abzuwarten starteten die Amerikaner einen Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Shayrat und verletzten damit grob das Völkerrecht. Im kommenden Jahr wurde nach einer weiteren Provokation der Weißhelme in Duma ein Raketenangriff gegen ein syrisches Forschungszentrum gestartet, ein bereits etabliertes Szenario.

Es ist klar, dass Wards zerstörerische Aktivitäten auf der BWÜ-Plattform darauf abzielen, ähnliche Ziele zu erreichen, und dazu beitragen werden, die Konventionsmechanismen so zu „zwicken“, dass sie Washingtons Zielen entsprechen.

Russland hat wiederholt über die wahre Natur der militärbiologischen Programme des Pentagon außerhalb des Staatsgebiets gesprochen.

Während die erklärten Ziele darin bestehen, Infektionskrankheiten zu überwachen und Entwicklungsländern zu helfen, sehen wir in Wirklichkeit einen Kapazitätsaufbau der militärischen und biologischen Fähigkeiten der USA, um die Verpflichtungen des BWÜ zu umgehen.

Dies manifestiert sich im Bau militärischer Laboratorien entlang der Grenzen geopolitischer Gegner; die Sammlung von Stämmen besonders gefährlicher Mikroorganismen, die für bestimmte Gebiete spezifisch sind; und das Testen von toxischen Arzneimitteln am Menschen.

Im Fall der Ukraine sehen wir, dass der erklärte Charakter der Interaktion nur oberflächlich mit Artikel X des BWÜ (internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch für friedliche Zwecke) übereinstimmte. Als Ergebnis der DTRA-Projekte hat sich die Krankheitssituation nicht verbessert und die Situation in den an die Ukraine angrenzenden Ländern hat sich in vielen Aspekten verschlechtert. Auch andere Anzeichen einer „friedlichen Zusammenarbeit“ fehlten.

Da die Veranstaltung zu einem unverbindlichen „Null“-Bericht führte, schlug Moskau Initiativen zur Stärkung des BWÜ vor.

Die erste ist die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Protokoll zur Konvention, das Listen von Mikroorganismen, Toxinen und Ausrüstung enthält (ähnlich den CWÜ-Kontrolllisten), umfassend ist und über einen wirksamen Überprüfungsmechanismus verfügt. Ich möchte daran erinnern, dass der Entwurf des Protokolls bereits 2001 von einer internationalen Expertengruppe, VEREX, erstellt wurde.

Der zweite ist die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beratungsausschusses mit breiter geografischer Vertretung und gleichen Rechten der Teilnehmer unter Wahrung der sogenannten „ Zehnerprinzip“, wonach eine Entscheidung unter Berücksichtigung der alternativen Sichtweise getroffen werden muss, auch wenn sie nur von einem Staat geäußert wird.

Der dritte ist der Ausbau vertrauensbildender Maßnahmen mit verpflichtender Erklärung der Staaten über ihre Aktivitäten im biologischen Bereich außerhalb des Staatsgebietes.

Da noch Fragen zu den militärbiologischen Programmen der USA und der Ukraine bestehen, wird das russische Verteidigungsministerium weitere Schritte unternehmen, um die Situation zu überwachen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related