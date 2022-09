Beurteilungen: Türkei will Schanghai Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beitreten

Die Türkei will nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdoğan der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beitreten, zu der unter anderem China, Russland, Indien und Pakistan sowie einige zentralasiatische Staaten gehören. Aktuell wird die Türkei von der SOZ als Dialogpartner geführt. Im Fall eines Beitritts wäre die Türkei das erste Mitglied der Gruppe, das gleichzeitig auch der NATO angehört. Beim jüngsten Treffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit wurde auch die Aufnahme Irans beschlossen.

Nach einem Gipfeltreffen der Organisation im usbekischen Samarkand sagte der türkische Präsident, die Türkei wolle bei dem Treffen im kommenden Jahr eine Mitgliedschaft erörtern. Sein Land habe „historische und kulturelle“ Verbindungen zum asiatischen Kontinent und wolle eine Rolle in der Organisation spielen, deren Mitglieder zusammen „30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung“ ausmachten. Er verwies auf die Asien-Initiative, die Ankara 2019 beschlossen habe und die das Ziel verfolge, die im Westen Asiens liegende Türkei enger mit dem Osten des Kontinents zu verbinden.

Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, sieht Erdoğans Initiative als „schweren Fehler“ und als „weiteren Versuch Erdoğans, von innenpolitischen Schwierigkeiten“ abzulenken. Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin forderte aber eine „robustere Türkeipolitik“. „NATO und Europäische Union müssen sich fragen lassen, wie lange sie sich von Erdoğan noch auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, der Zeitung Welt.

Die Organisation versteht sich als Antipode zum Westen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte in Samarkand, die SOZ sei eine Organisation gegen den „US-amerikanischen Unilateralismus“. Ob die Türkei letztlich dem östlichen Bündnis beitreten wird, ist noch nicht klar.

Der türkische Präsident Erdogan erklärte, Ankara beabsichtige nicht, der Europäischen Union über seine Teilnahme am SOZ-Gipfel Bericht zu erstatten.

Ankara wird der Europäischen Union keine Rechenschaft über seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand ablegen, so der türkische Präsident Tayyip Erdogan.

«Die Europäische Union hält uns 52 Jahre lang zurück, lässt uns nicht an sie heran und fragt dann: «Warum hat er sich mit diesem Land getroffen, warum hat er sich mit einem anderen Land getroffen?» Ich werde verhandeln. Indem wir diese Gespräche führen, sind wir der Europäischen Union im Moment nicht rechenschaftspflichtig», sagte der türkische Regierungschef in einem Interview mit dem Fernsehsender PBS, das von der Zeitung Yeni Şafak zitiert wurde.

Der Politiker erklärte, er treffe sich mit Staatschefs aus aller Welt, darunter der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping. «Ich bin mit allen Ländern im Gespräch. Denn wir sind alle Teil dieser Welt», fügte er hinzu.

Der türkische Präsident erinnerte daran, dass ihm bei seinen Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs niemand solche Fragen gestellt habe, und erklärte sich bereit, mit ihnen in gleicher Weise wie mit den Mitgliedern der SOZ einen Dialog zu führen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow:

Russland und China haben keinen Anspruch auf die Weltherrschaft – im Gegensatz zu anderen Staaten. Dies erklärte der Kremlsprecher Dmitri Peskow zum Thema der bilateralen Beziehungen beider Länder. „Destabilisierendes Verhalten“ komme dagegen vor allem von den USA.

Das Treffen der Staatschefs Russlands und Chinas am Rande des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand veranlasste die USA dazu, ihre angebliche „Besorgnis über die Tiefe der Beziehungen zwischen China und Russland“ – so der Wortlaut der Pressesprecherin des Weißen Hauses – zu äußern. Kremlsprecher Dmitri Peskow meinte dazu am 18. September im Fernsehsender Rossija 1, dabei strebe weder Russland noch China die Weltherrschaft an. In einem Interview mit dem Journalisten Pawel Sarubin machte er klar:

„Bei der Umsetzung ihrer bilateralen Beziehungen streben gerade Russland und China nicht danach, die Welt zu regieren. Wie wir wissen, haben andere Länder eine solche Neigung.“

Er wies auch darauf hin, dass es „absolute Ähnlichkeiten in der Haltung“ Russlands und Chinas gegenüber Provokationen gebe, „deren Quelle die Vereinigten Staaten von Amerika sind“. Sowohl Moskau als auch Peking seien sich einig in der Einschätzung, dass „ein solches destabilisierendes Verhalten inakzeptabel ist“, so Peskow.

„Das außenpolitische Tandem zwischen Moskau und Peking spielt eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der globalen und regionalen Stabilität“, betonte Wladimir Putin zuvor bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Beide Länder stünden „für die Schaffung einer gerechten, demokratischen und multipolaren Weltordnung, die auf dem Völkerrecht und der zentralen Rolle der Vereinten Nationen beruht und nicht etwa auf irgendwelchen Regeln, die irgendjemand erfunden hat und anderen aufzwingen will, ohne auch nur zu erklären, worum es sich dabei handelt“, erklärte er.

