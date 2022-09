Zusammenfassung der Ergebnisse der 22. Konferenz der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Usbekistan

Abgesehen von den folgenden hier rot markierten Passagen am Ende des Artikels stimmen wir im Wesentlichen mit der Analyse der Nachdenkseiten überein. Leider wird im Artikel das legitime Sicherheitsinteresse Russlands, die lange Vorgeschichte des Konflikts und die Rolle der NATO-Einmischungepolitik völlig verschwiegen. – Taiwan war immer ein Teil Chinas, und dies wird offiziell, trotz westlicher Provokationen sogar von den USA selbst anerkannt.

Vor allem muss klar festgestellt werden, dass einige Aussagen Chinas und Russlands und auch Passagen in der Schlusserklärung von Samarkand offensichtlich nur Lippenbekenntnisse sind. Das gilt besonders für die Statements, dass man die Souveränität und territoriale Integrität anderer Länder respektiert und sich nicht in deren innere Angelegenheiten einmischt. Das Gegenteil ist aktuell zwischen Russland und der Ukraine der Fall, und auch die chinesische Position gegenüber Taiwan ist mit diesen Grundsätzen nur schwer vereinbar.

Warum sollte man den „negativen“ Entwicklungen überhaupt entgegentreten. Vielmehr sollte der Westen sich in diese Bemühungen einreihen und verhanden.

Aus meiner Sicht ist leider nicht zu erkennen, ob die westlichen Politiker diese für die USA und vor allem für Europa negativen Entwicklungen erkannt haben und wie man ihnen politisch und wirtschaftlich entgegentreten will.

