China warnt vor Maßnahmen, nachdem US-Präsident Biden geschworen hat, Taiwan zu verteidigen (ParsToday)

Peking (ParsToday) – China hat bei Washington „strenge Erklärungen“ eingereicht, nachdem US-Präsident Joe Biden gesagt hatte, die amerikanischen Streitkräfte würden Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen.

Bei einer regelmäßigen Pressekonferenz am Montag betonte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, dass sich Peking das Recht vorbehalte, alle notwendigen Maßnahmen als Reaktion auf Aktivitäten zu ergreifen, die die Nation spalten.

„Wir sind bereit, unser Bestes zu tun, um eine friedliche Wiedervereinigung anzustreben. Gleichzeitig werden wir keine Aktivitäten tolerieren, die auf eine Sezession abzielen“, sagte Mao.

Sie forderte die USA auf, Probleme im Zusammenhang mit Taiwan „sorgfältig und ordnungsgemäß“ zu behandeln und keine „falschen Signale“ an Taiwans separatistische Unabhängigkeitskräfte zu senden.

„Es gibt nur ein China auf der Welt, Taiwan ist ein Teil Chinas, und die Regierung der Volksrepublik China ist die einzige legitime Regierung Chinas“, sagte Mao und bezog sich auf die Versuche der USA, das „Ein-China“-Prinzip zu verletzen.

Im Rahmen der international anerkannten „Ein-China“-Politik erkennen fast alle Länder, einschließlich der USA, Pekings Souveränität über Chinesisch-Taipeh an.

Unter Verletzung seiner eigenen erklärten Politik und in dem Versuch, Peking zu verunsichern, hofiert Washington jedoch weiterhin die sezessionistische Insel, nimmt diplomatischen Kontakt mit seiner antichinesischen Regierung auf und versorgt sie mit massiven Waffenlieferungen.

Die Äußerungen des chinesischen Amtsträgers folgten auf einen Schritt des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats, den Taiwan Policy Act von 2022 zu verabschieden, der nun in den Senat gelangt.

Die US-Regierung behauptet, dass das Gesetz verabschiedet wurde, um Taiwan zu einem „wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten“ zu erklären und der selbstverwalteten Insel „in den nächsten vier Jahren“ „fast 4,5 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe“ bereitzustellen.

Der Taiwan Policy Act von 2022 wird als die umfassendste Umstrukturierung der US-Politik gegenüber der eigensinnigen Insel seit dem Taiwan Relations Act von 1979 beschrieben.

China verurteilte die neue Politik und verhängte Sanktionen gegen CEOs von zwei großen US-Rüstungsunternehmen wegen ihrer Rolle in dem von den USA geplanten Waffenpaket für Chinesisch-Taipeh.

Mao merkte an, dass die Sanktionen gegen Raytheon-CEO Gregory J. Hayes und Boeing Defence-CEO Ted Colbert die „Souveränität und Sicherheitsinteressen Chinas“ gegen US-„Militärkontakte“ mit Taiwan verteidigen würden.

Anfang dieses Monats teilte die Biden-Regierung dem Kongress ihre Absicht mit, militärische Ausrüstung im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar nach Taiwan zu transferieren, darunter 100 Luft-Luft-Raketen, die bei Raytheon unter Vertrag genommen wurden.

Mao verurteilte die Verkäufe und sagte, dass sie „Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen ernsthaft untergraben und den Beziehungen zwischen China und den USA sowie dem Frieden und der Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft schaden“.

Sie forderte die USA auf, Waffenverkäufe an Taiwan einzustellen und „keine Faktoren mehr zu schaffen, die zu Spannungen in der Taiwanstraße führen könnten“.

