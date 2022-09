Ein brutaler Artillerieangriff hat am Montag die Hauptstadt der Donezker Volksrepublik erschüttert. Beim Beschuss des Platz der Bakinskich Kommissarow kamen nach Angaben des Bürgermeisters 13 Menschen ums Leben. Fotos und Videos zeigen starke Zerstörungen und tote Menschen auf dem Boden liegen.

„Jede Menge zerschossener Körper auf der Straße. Das ist nicht zu fassen“, sagte ein Augenzeuge in einem auf Telegram geteilten Video.

Der Chef der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin sprach Familien und Freunden der Getöteten sein tiefes Beileid aus. Er wies darauf hin, dass die Opfer durch Granaten des 155 mm-NATO-Kalibers getötet wurden. Er sagte:

„Die ukrainischen Bestien schossen gezielt auf Orte, an denen sich Zivilisten aufhielten: auf eine Haltestelle öffentlicher Verkehrsmittel, ein Geschäft, eine Bank. Sie wollen uns zerstören, uns brechen. Es wird nicht funktionieren.“

Viele Kriegsreporter zeigten bereits Bilder der Verwüstung am Platz der Bakinskich Kommisarow. Diesen Meldungen zufolge gab es insgesamt neun Treffer mit 155mm-Geschossen aus der französischen Caesar-Haubitze. Sie explodierten unmittelbar vor einem Bistro und Lebensmittelgeschäft kurz nach zwölf Uhr Ortszeit nahe einer Bushaltestelle. Zwei der Getöteten seien Kinder, teilt der Telegram-Kanal WarGonzo mit.

Die auf Telegram-Kanälen kursierenden Videos vom Tatort sorgen für Entsetzen. Einige der Opfer wurden in Teile gerissen, auf dem Boden liegen ihre Körperteile. Andere wurden von der Explosionswelle um die 30 Meter weit geschleudert.

Einige Nutzer weisen darauf hin, dass Platz der Bakinskich Kommissarow schon im Jahre 2014 stark beschossen wurde.

