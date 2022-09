US-Politiker echauffieren sich über angebliche Menschenrechtsverletzungen in Russland und China, um Stellvertreterkriege zu rechtfertigen Gefangene in den USA leiden routinemäßig unter unmenschlicher Behandlung. (Covert Action Magazine)

https://popularresistance.org/while-u-s-leaders-moralize-about-alleged-human-rights-abuses-in-russia-and-china-to-justify-proxy-wars-prisoners-in-the-u-s-routinely-suffer-from-inhumane-treatment/

Während die US-Regierung täglich Russland, China und andere offizielle Feinde wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen anprangert, schweigt sie zu den massiven Menschenrechtsverletzungen, die im US-Gefängnissystem – dem größten und repressivsten der Welt – routinemäßig vorkommen.

Jonny, ein Pseudonym für einen 45-jährigen Mann, der derzeit in Untersuchungshaft im Federal Detention Center (FDC Miami) in Miami festgehalten wird, glaubt, dass die Gefängnisbehörden versuchen, ihn zu töten. Maria, Jonnys Lebensgefährtin seit drei Jahren, erzählt mir in einer Reihe von Interviews, die von ihrer Tochter im Teenageralter übersetzt wurden, dass sie angesichts der grausamen Misshandlung seines

ernsten Gesundheitszustands durch das FDC Miami ebenfalls um sein Leben besorgt ist.

Als Untersuchungshäftling ist Jonny unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, und er ist durch den fünften und sechsten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt, aber davon merkt man nichts, wenn man sieht, wie unmenschlich er im Gefängnis behandelt wird. Jonnys Haft sollte ihn nicht des Lebens, der Freiheit oder des Eigentums ohne ordentliches Verfahren berauben, und sie sollte ihn sicherlich nicht bestrafen, da er keines Verbrechens überführt worden ist.

Dennoch werden medizinische Versäumnisse und Einzelhaft zur Bestrafung und zum Todesurteil für die Eingesperrten. Nach Angaben des Bureau of Justice Statistics (BJS) in seinem Bericht vom Dezember 2021 lag die Zahl der Bundesgefangenen, die im Gewahrsam einer der vom Federal Bureau of Prisons (BOP) betriebenen Einrichtungen starben, im Jahr 2019 bei 381, und fast 89 % der 7.125 Bundesgefangenen, die zwischen 2001 und 2019 im Gewahrsam starben, starben an Krankheiten.

Strafverteidiger und Gewerkschaftsführer sind sich einig, dass schwere Unterbesetzung, Personalverstärkung (bei der Mitarbeiter wie Lehrer und Berater als Justizvollzugsbeamte einspringen müssen), kritische Versorgungsengpässe und eine insgesamt unzureichende Behandlung von Covid-19 für die jüngsten Sterbefälle unter den Insassen und Justizvollzugsbeamten sowie die lebensbedrohlichen Bedingungen in den vom BOP verwalteten Gefängnissen verantwortlich gemacht werden können.

Gefängnismitarbeiter sehen in dieser extremen Desorganisation jedoch auch eine Möglichkeit, skrupellose Zwangsmethoden zu verbergen, die eingesetzt werden, um Geständnisse zu erzwingen, Insassen dazu zu bewegen, stillschweigend zu Informanten zu werden, Insassen gezielt zu eliminieren oder sadistische Impulse zu befriedigen. Unabhängig von der Ursache ist das Vorenthalten notwendiger Medikamente und Behandlungen, ob absichtlich oder unabsichtlich, im besten Fall eine heimtückische Form der Folter und im schlimmsten Fall regelrechter Mord.

Der Krieg gegen Drogen führt zu einem Anstieg der Inhaftierungen um 700

Reformer des Strafrechtssystems stellen die finanzpolitische Logik in Frage, die Personalausstattung an eine außer Kontrolle geratene Inhaftierungsrate zu binden. Die USA haben nicht nur die höchste pro Kopf Zahl von Gefangenen in der Welt, sondern zwischen 1972 und 2009 ist die Anzahl der Gefangenen auch um fast 700 % gestiegen. Dieser sprunghafte Anstieg lässt sich auf Änderungen im Strafvollzug und den Krieg gegen Drogen zurückführen, die faktisch gegen Minderheiten gerichtet sind. Nach den Statistiken des BOP entfallen 45 % der Insassen auf Drogendelikte.

Alle anderen Kategorien reichen von 0 % bis 21 %, wobei die meisten unter 5 % liegen. Floridas Inhaftierungsrate übersteigt die der USA und der Gründerstaaten der NATO, wie die unten stehende Grafik zeigt: 795 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner.

Diese abnorme Inhaftierungsrate ist besonders verwerflich in einem reichen Land, dass das moralische Vorrecht beansprucht, einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) gegen andere

Nationalstaaten wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen zu begründen.

Das US-Strafrechtssystem hat nicht nur ganze Gemeinden durch die Geißel abwesender Eltern und entgangener Familieneinkommen ruiniert – was zu generationenübergreifender Inhaftierung, bitterer Armut und der Verbreitung von Zwangsdiensten (einer modernen Form der Sklaverei) führt -, sondern es versagt auch bei der Resozialisierung von Gefangenen und verschwendet die Gelder der Steuerzahler.

Die Kosten für das Masseninhaftierungssystem mit seiner hohen Rückfallquote belaufen sich für den US- amerikanischen Steuerzahler auf 182 Milliarden Dollar pro Jahr (ohne Inflationsbereinigung), wie ein Bericht der Prison Policy Initiative aus dem Jahr 2017 zeigt.

In diesem beängstigenden Strafrechtssystem kämpft Maria darum, den fünfundvierzigjährigen Jonny am Leben zu erhalten, indem sie ihm Geld für seinen Privateinkauf schickt, der 200 Dollar pro Monat beträgt. Die unverschämt überteuerten Ramen-Nudeln, Kekse und Chips ergänzen nicht nur das oft ungenießbare Gefängnisessen, sondern können auch als Währung verwendet werden, um zum Beispiel einen besseren Platz in der Warteschlange für Telefonate zu erhalten.

Auswirkungen der Pandemie, Jonnys Gesundheitszustand und fehlende Behandlung

Unter dem Deckmantel der Pandemie wird die Misshandlung von Gefangenen durch die Besuchsbeschränkungen noch verschärft und verdeckt. Wenn der Gefängnisbetrieb auf Stufe 3 eingestellt ist, wie im Federal Detention Center (FDC) in Miami, wo Jonny inhaftiert ist, können sogar Besuche von Anwälten bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Strafverteidiger Paul D. Petruzzi erklärt, dass die Beschränkung der Besuchszeiten auf die Vormittage und frühen Nachmittage durch den Gefängnisdirektor den Zugang der Insassen zu einem Rechtsbeistand beeinträchtigt, da „die meisten Anwälte die erste Hälfte ihres Tages im Gericht verbringen“.

Er findet auch, dass die Stufe 3 nicht mit dem täglichen Betrieb des Gefängnisses vereinbar ist, da „keine Masken verwendet werden und die soziale Distanz nicht gewahrt wird.“ Jonny ist zwar nicht sein Mandant, aber vielen der von ihm vertretenen Häftlinge wurde ebenfalls die notwendige medizinische Behandlung verweigert, so auch Ulysses Cabrera. Cabreras Bitten, einen Neurologen aufzusuchen, wurden über achtzehn Monate lang abgelehnt. Dies führte dazu, dass der „einst stämmige 32-Jährige schnell abbaute. Er sitzt jetzt im Rollstuhl, hat Lähmungen im Gesicht und ist auf beiden Augen blind“, so Petruzzi.

Jonnys körperliches Leiden und seine Angst brechen Maria das Herz während der zwei siebenminütigen Telefonate, die sie seit seiner Verhaftung im Dezember 2021 fast jeden Tag führen. Der Stress fordert seinen Tribut, und Maria ist schon seit Wochen krank. Das Gefängnis bestraft nicht nur die Insassen und schafft es nicht, sie zu rehabilitieren, sondern macht auch ihre Familien zu Kollateralschäden.

Jonny leidet an Meningitis, einer Entzündung der Hirnhaut, die eine Flüssigkeitsansammlung in seinem Kopf verursacht. Infolgedessen leidet er unter Fieber, starken Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen und Verwirrung. Vor Jonnys Festnahme wurden ihm von einem Neurochirurgen eine Metallplatte und ein Shunt (Drainagerohr) in den Schädel eingesetzt.

Durch den Shunt kann die Flüssigkeit in Jonnys Kopf in seinen Körper abfließen, so dass sein Gehirn nicht durch den Druckaufbau in seinem Schädel gequetscht wird. Shunts sind jedoch schwierig zu warten. Sie sind sehr anfällig für Infektionen und erfordern in Jonnys Fall die tägliche Einnahme eines Cocktails aus antiviralen, antibiotischen und antimykotischen Medikamenten.

Außerdem hat Jonny nicht diagnostizierte Magen-Darm-Probleme, die zu ständigen Erbrechensanfällen führen. Jonny wird jedoch nicht gegen seine Krankheit behandelt. Stattdessen erzählt Jonny Maria, dass „die Wärter ihn in Isolation [Einzelhaft] stecken, um ihn zu bestrafen, weil er nicht aufhören kann, sich zu übergeben“. Im April sagte Jonny, dass er auch „nackt ausgezogen und unter 24-stündiger Aufsicht in einer kalten Zelle untergebracht“ wurde. Laut Maria „dauert die Isolation manchmal eine Woche, manchmal nur ein paar Tage“. Jonny berichtet Maria, dass er seit April „über dreißig Pfund abgenommen hat“. Die Isolationshaft wird von Menschenrechtsaktivisten als Folter angesehen.

