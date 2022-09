Scott Ritter, Ex-Geheimdienstoffizier der US-Marines und UN-Waffenexporteur, hat im Interview mit RT erklärt, warum er als Deutscher äußerst sauer auf die Bundesregierung unter Scholz wäre. Ihm zufolge handelt die deutsche Regierung nicht zum Wohle des deutschen Volkes. „Sie arbeitet ausschließlich zum Nutzen der Vereinigten Staaten von Amerika“, so Ritter. Warum die Bundesregierung seiner Meinung nach so handelt, erklärt er im Video.

