Roger Waters, Mitbegründer der Rockband Pink Floyd, antwortet Frau Olena Zelenska aus der Ukraine: „Kiew muss den Ruf nach Frieden anführen“. (antiwar.com)

https://original.antiwar.com/Roger_Waters/2022/09/17/kiev-must-lead-the-charge-for-peace/



Tweet von Frau Zelenska vom 5. September:

Es ist Russland, das in die Ukraine einmarschiert ist, Städte zerstört und Zivilisten tötet.

Die Ukrainer verteidigen ihr Land und die Zukunft ihrer Kinder. Wenn wir aufgeben – werden wir morgen nicht mehr existieren.

Wenn Russland aufgibt, ist der Krieg vorbei.

Sehr geehrte Frau Zelenska,

Bitte entschuldigen Sie meine verspätete Antwort auf Ihre Twitter-Antwort auf meinen offenen Brief. Ich bin mitten in einer Nordamerika-Tournee. Ich gestehe, ich hätte nie gedacht, dass Sie persönlich antworten würden, ich bin überwältigt, also danke. Ich nehme zur Kenntnis, was Sie sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass „einfach aufgeben“ keine Option ist, die irgendeine Seite in Erwägung zieht. Ich habe das Gefühl, ich lerne Sie ein wenig kennen, ich sehe, dass Sie wie ich als Architekt ausgebildet sind, also haben wir vielleicht ein gemeinsames Interesse daran, Dinge zu bauen. Das ist gut, denn wir müssen uns jetzt alle darauf konzentrieren, etwas aufzubauen, und dieses Etwas ist offensichtlich der Frieden in Ihrem Land. Meine Nachforschungen lassen mich glauben, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in der Ukraine für Frieden in der Ukraine gestimmt hat, als sie Ihren Ehemann zum Präsidenten gewählt haben.

Ich glaube, selbst nach Beginn der Feindseligkeiten im vergangenen April, zwei Monate nach Beginn des Krieges, lag eine solche Einigung auf dem Tisch, es war in Istanbul, nicht wahr? Was ist passiert?

Sie waren so nah an einem Waffenstillstand. Ich rieche Einmischung aus Washington, ich bin natürlich bereit, mich zu irren, aber wenn es nach Fisch riecht und faul aussieht, ist es meiner Erfahrung nach wahrscheinlich das, was in Washington DC als Außenpolitik durchgeht. Jedenfalls ist jetzt alles Wasser unter der Brücke. Was ich vorschlage, ist, dass der einzig vernünftige Kurs für alle Seiten ist, und ich sage alle Seiten, nicht beide Seiten, denn dies ist eindeutig ein Stellvertreterkrieg, an dem die USA beteiligt sind, also müssen alle Seiten einem bedingungslosen Waffenstillstand und dem Beginn zustimmen von Gesprächen. Ich für meinen Teil Olena werde weiterhin die Trommel des Friedens schlagen, so unbeliebt das in diesen kriegerischen Zeiten auch sein mag. Die Mainstream-Medien im Westen scheinen darauf bedacht zu sein, die öffentliche Unterstützung für die Eskalation des Stellvertreterkriegs zwischen den USA und der Russischen Föderation zu fördern, der in der Ukraine tobt. sogar bis zu dem Punkt, an dem man darüber nachdenkt, Nuklearkrieg zu spielen. Wow! Wie unverantwortlich von den Herren der Presse.

1962 standen wir in der Karibik vor einer sehr ähnlich tödlichen Situation. Es wurde die Kuba-Krise genannt. Die gesamte Menschheit war in einem Atomkrieg gefährlich, nahe am Aussterben, und wir alle wussten es. Zu dieser Krise kam es, weil die USA völlig zu Recht eine existenzielle Bedrohung sahen, weil die UdSSR Atomraketen auf Kuba installierte, nur einen Steinwurf vom US-Festland entfernt. Heute sind die Rollen vertauscht, es sind die USA, die über die NATO Atomwaffen in der Ukraine direkt an der russischen Grenze, nur einen Steinwurf von Moskau entfernt, installieren wollen, und die Russische Föderation empfindet das als existenzielle Bedrohung. So ist die Ukraine zum heutigen Kuba geworden.

Dass wir alle die Kubakrise 1962, wenn auch nur knapp, überstanden haben, lässt sich zum Teil durch zwei Dinge erklären, die passiert sind. Das Erste und wohl Wichtigste war, dass anders als in der aktuellen Krise 1962 die Präsidenten der UdSSR und der USA, Nikita Chruschtschow und John Fitzpatrick Kennedy, immer wieder nüchtern, höflich und respektvoll miteinander telefonierten .

Das Zweite war ebenso entscheidend und faszinierend und auch, zumindest im Westen, sehr wenig bekannt.

Es ist die Geschichte des russischen Helden Vasily Aleksandrovich Arkhipov (1926–1998) .

Arkhipov zitiert Wikipedia : „war ein sowjetischer Marineoffizier , dem die Verhinderung eines sowjetischen Nuklearstarts während der Kubakrise zugeschrieben wird . Ein solcher Angriff hätte wahrscheinlich eine große globale thermonukleare Reaktion ausgelöst.

„Als Flottille -Stabschef und stellvertretender Kommandant des dieselbetriebenen U-Bootes B-59 weigerte sich Arkhipov, dem Kapitän und dem politischen Offizier den Einsatz von Atomtorpedos gegen die United States Navy zu genehmigen , eine Entscheidung, die die Zustimmung aller drei erforderte Leitende Offiziere. Nach seinem Tod wurde Arkhipov weithin als jemand anerkannt, der mit seinen Taten ‚die Welt gerettet‘ hatte.“

Wow, Vasily, im Namen der gesamten Menschheit, danke, dass du das Richtige getan hast.

Ich habe buchstäblich gerade heute Morgen eine E-Mail von MAPA (Massachusetts Peace Action) erhalten, die mich daran erinnert, dass die beiden Präsidenten 1962 die Krise durch Kompromisse gelöst haben. Chruschtschow stimmte zu, die russischen Raketen aus Kuba abzuziehen, und als Gegenleistung stimmte Kennedy zu, amerikanische Raketen aus der Türkei abzuziehen! Sie haben gesprochen, sie haben Kompromisse geschlossen, die Arbeit erledigt? Das nennt man Diplomatie. Was ist aus der Diplomatie geworden? Warum tut Präsident Biden nicht das Richtige und spricht mit Präsident Putin? Warum haben sich die Mächte in den USA standhaft geweigert, die russischen Bedenken angesichts der potenziellen existenziellen Bedrohung durch einen NATO-Beitritt einer vollwertigen, nuklear bewaffneten Ukraine vor der Haustür Russlands anzusprechen?

Obwohl Sie und ich, Frau Zelenska, immer noch versuchen, zu kommunizieren, um den Frieden zu fördern, wenn auch durch den verzweifelt wenig hilfreichen Nebel der Partisanenpropaganda, gehen jeden Tag mehr ukrainische und russische Leben auf tragische Weise verloren. Unergründlicherweise spricht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich in rauen und kriegerischen Tönen davon, sein Gegenüber in Russland von der Macht zu entfernen. Was! Herr Präsident, die Welt ist kein unipolarer Marvel-Comic. Was denkst du? Die Machthaber, die an Ihren Fäden ziehen und Ihnen vermutlich sagen, was Sie sagen sollen, haben einen mächtigen Widerhall in den gesamten Mainstream-Medien, aber „wir, das Volk“, haben auch eine Stimme, und wir werden sie trotzdem weiterhin nutzen Ihrer Bemühungen, das Gesetz zu untergraben, ignorieren Sie die Verfassung der Vereinigten Staaten, und grundlegende Menschenrechte unterdrücken, sogar bis hin zur Inhaftierung von Journalisten, die tatsächlich an Freiheit und Demokratie glauben. Ja, Herr Präsident, ich spreche von Julian Assange.

Mehr und mehr bemerken wir, dass die US-Außenpolitik, wie vor dreißig Jahren geplant, von The Project For The New American Century, von Wolfowitz und Kagan, Kristol, Cheney, Rumsfeld und dem Rest der Neokonservativen, zunehmend zum Sprachrohr geworden ist der Schulhof-Tyrann: „Tu, was wir sagen, oder wir treten dir die Zähne ein.“ Wirklich? Glauben Sie wirklich, dass das amerikanische Imperium versuchen sollte, einen Krieg mit Russland zu beginnen? Und dann China? Bist du verrückt? „We the People“ will das nicht, denn „We the People“ ist nicht verrückt. Und die Russen und Chinesen wollen das auch nicht, weil sie auch nicht verrückt sind, aber bei Gott, wenn Sie eine anfangen, machen wir uns besser alle auf eine blutige Nase gefasst, denn soweit ich mich erinnere, wollten die Russen keine Krieg mit den Deutschen, aber 26 Millionen von ihnen starben, was den Nazis eine sehr blutige Nase gab.

Also, wo war ich, Frau Zelenska, es tut mir leid, dass ich ein bisschen abgelenkt wurde, oh ja, warum überzeugen Sie Ihren Mann nicht, „das Richtige zu tun“, und „We the People“ in den USA wird es versuchen den armen alten Onkel Joe Biden dazu bringen, das Richtige zu tun, und das russische Volk wird den „bis zur Hüfte entblößten“ Wladimir Putin dazu bringen, das Richtige zu tun, und vielleicht können wir, das Volk, gemeinsam alle unsere Führer durchsetzen das Richtige zu tun, und vielleicht können wir die Welt vor der bevorstehenden Zerstörung retten, auf die sie versessen zu sein scheinen. Vielleicht können wir verhindern, dass die Machthaber dies, unsere schöne Heimat auf dem Planeten, auf dem Altar ihrer tödlichen unipolaren Kriegstreiberei opfern.

Liebe,

Roger Waters

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Eurasia Review .

Roger Waters war Mitbegründer der Band Pink Floyd. Waters fungierte zunächst als Bassist, aber nach dem Ausscheiden des Singer-Songwriters Syd Barrett im Jahr 1968 wurde er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1983 auch ihr Texter, Co-Lead-Sänger und konzeptioneller Leiter. Pink Floyd erzielte mit den Konzeptalben The Dark internationalen Erfolg Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979) und The Final Cut (1983). In den frühen 1980er Jahren waren sie zu einer der am meisten gefeierten und kommerziell erfolgreichsten Gruppen in der Popmusik geworden.

Waters‘ Soloarbeit umfasst die Studioalben The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Radio KAOS (1987), Amused to Death (1992) und Is This the Life We Really Want? (2017). 2005 veröffentlichte er Ça Ira, eine Oper, die aus dem Libretto von Étienne und Nadine Roda-Gils über die Französische Revolution übersetzt wurde. 1990 veranstaltete Waters eines der größten Rockkonzerte der Geschichte, The Wall – Live in Berlin, mit 450.000 Besuchern. Als Mitglied von Pink Floyd wurde er 1996 in die US Rock and Roll Hall of Fame und 2005 in die UK Music Hall of Fame aufgenommen.

Waters ist seit vielen Jahren sehr aktiv im Antikriegs- und anderen Aktivismus. Er hat sich offen gegen die Beteiligung des Westens am Krieg in der Ukraine ausgesprochen, ist ein Verteidiger der palästinensischen Rechte und einer der führenden Befürworter der Freiheit von Julian Assange. Letzten Monat führte er ein Live-Webinar durch, das von Antiwar.com mitgesponsert wurde. Es ist hier archiviert.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related