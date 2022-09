Das Nordatlantische Bündnis hat bereits vor mehreren Jahren beschlossen, einen Plan zur Ausweitung der Präsenz seiner Streitkräfte in der Nähe der russischen Grenzen umzusetzen, wie Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, am Samstag zugab. Seine Rede wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal des estnischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Er erklärte auf einer Pressekonferenz in Tallinn im Anschluss an die Tagung der NATO-Generalstabschefs und kommentierte den Beitritt Finnlands und Schwedens zum Bündnis:

„Wir haben die umfassendste Reform unserer militärischen Strukturen seit 1949 diskutiert. Die Planung begann vor mehreren Jahren, jetzt setzen wir sie um.“

Finnland und Schweden befinden sich im Prozess der Ratifizierung des Beitrittsprotokolls durch die Mitgliedsstaaten des Militärblocks. Es wurde bisher von 24 der 30 NATO-Mitgliedstaaten unterzeichnet.

Zuvor hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Allianz auf dem Madrider Gipfel auf eine deutliche Aufstockung der hochverfügbaren Streitkräfte an der Ostflanke geeinigt. Laut Generalsekretär Jens Stoltenberg sendet die NATO Moskau „ein klares Signal, dass die NATO jeden Zentimeter des Bündnisgebiets verteidigen wird“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related