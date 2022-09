Wimmer ist ein Urgestein der deutschen Politik. Er war von 1976 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und hatte zahlreiche politische Ämter inne. So war er von 1985 bis 1988 verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, danach von 1988 bis 1992 Parlamentarischer Staatssekretär unter Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg und von 1994 bis 2000 Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.

VIDEO LINK HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related