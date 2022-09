Xi und Putin treffen sich auf dem SCO-Gipfel und knüpfen inmitten der von den USA verursachten weltweiten Turbulenzen engere Beziehungen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275348.shtml

Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, China sei bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig in Fragen, die ihre jeweiligen Kerninteressen betreffen, nachdrücklich zu unterstützen Er sagte dies während senes Zusammentreffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Gipfeltreffens der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in der historischen Seidentrassen-Stadt Samarkand, Usbekistan am Donnerstag.

Während des Gipfels sagte Xi, China sei auch bereit, die pragmatische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Landwirtschaft und Konnektivität zu vertiefen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Laut Xinhua forderte Xi beide Seiten auf, die Koordination innerhalb der SCO, der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, BRICS und anderen multilateralen Mechanismen zu stärken, um Solidarität und gegenseitiges Vertrauen zwischen verbundenen Parteien zu fördern.

Xi sagte auch, China und Russland sollten die pragmatische Zusammenarbeit ausbauen, die Sicherheit und Interessen der Region wahren und die gemeinsamen Interessen der Entwicklungs- und Schwellenländer wahren, so erklärten Analysten von Xinhua.

Analysten sagten, der Gipfel der beiden Staats- und Regierungschefs sei eine entscheidende Garantie für die Stabilität Entwicklung bilateraler Beziehungen, was signalisiert, dass die chinesisch-russischen Beziehungen nicht durch externe Geräusche beeinträchtigt werden. Gleichzeitig wird China auch in höchster Alarmbereitschaft gegenüber Versuchen der USA und des Westens sein, China und Russland in einen politischen und militärischen Block zu binden und einen Keil zwischen die beiden Staaten und den Rest der Welt zu treiben.

Das erste persönliche Treffen zwischen den beiden Führern seit Beginn des Ukraine-Konflikts im Februar fand nach der provokanten Reise der US-Sprecherin Nancy Pelosi nach Taiwan und einer neuen Runde aktualisierter US-Waffenverkaufspakete für die Insel statt.

Putin brachte Russlands Unterstützung für das Ein-China-Prinzip zum Ausdruck und prangerte US-Provokationen in der Taiwanstraße und ihre Versuche an, eine „unipolare Welt“ zu schaffen, so Reuters- und AFP-Berichte. Putin lobte auch Chinas ausgewogene Haltung in der Ukraine-Krise und glaubte, dass das Treffen mit Xi die bilateralen Beziehungen weiter stärken werde.

Analysten sagten, dass Putins Worte über Chinas ausgewogene Haltung zur Ukraine-Krise objektiv seien, da China immer eine Haltung der vielfältigen Bedenken und des Verständnisses vertreten habe und hoffe, Konflikte friedlich zu lösen. Im Fall der Taiwan-Frage sind Recht und Unrecht sehr klar. Putins Äußerungen spiegelten die umfassende strategische Koordinierungspartnerschaft zwischen China und Russland für eine neue Ära wider.

„Der persönliche Austausch zwischen zwei Führern ist eine wichtige Garantie für den stetigen Fortschritt der chinesisch-russischen Beziehungen“, sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Beziehungen am Donnerstag der Global Times und bat um Anonymität.

Vergleichen Sie es mit einem früheren Telefongespräch zwischen den beiden Führern im Juni vor dem von den USA geführten NATO-Gipfel, sagten Experten, das jüngste Treffen zwischen Xi und Putin habe dargelegt, dass engere Beziehungen zwischen China und Russland mehr Stabilität und Sicherheit in eine Welt voller Turbulenzen bringen würden.

Die Beziehungen zwischen China und Russland seien auf dem besten Stand der Geschichte, und die bilaterale Zusammenarbeit in Sicherheit, Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Aspekten werde wie immer unberührt bleiben und sich in eine gesündere Richtung bewegen, sagte Yang Jin, Associate Research Fellow am Institut für Russland, Osteuropa und Zentralasien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times am Donnerstag.

Experten warnen jedoch davor, dass China neben Russland viele Freunde in der Welt hat und China verhindern muss, dass der Westen China und Russland als politischen und militärischen Block propagiert. Vor den Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs sagten einige US-Medien wie CNN und Bloomberg, die beiden Staats- und Regierungschefs versuchten, „eine neue Weltordnung zu schaffen“ und „der US-Dominanz entgegenzuwirken“.

Schon vor der Ukraine-Krise hatten die USA und einige westliche Länder versucht, einen Keil zwischen China und Russland zu treiben, weil sie befürchteten, dass sich die beiden länder annähern würde. Aber nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts verbanden sie China und Russland in einem Lager und spielten das Paar gegen den Rest der Welt aus, sagte Yang.

Chinas Interessen sind global und es kann mit westlichen Ländern in wirtschaftlichen, kulturellen und sogar einigen wichtigen Sicherheitsfragen zusammenarbeiten, aber es gibt keinen Grund, warum China die Zusammenarbeit und den Austausch mit Russland nicht stärken könnte, das auch das Recht hat, mit der Welt zu interagieren , sagte der in Peking ansässige Experte.

Was gesagt werden muss, ist, dass China eine unabhängige Diplomatie aufrechterhält und Blockkonfrontationen und das sogenannte Bündnis ablehnt. Die gegenwärtigen chinesisch-russischen Beziehungen seien allmählich mit der Entwicklung der Geschichte und der Berücksichtigung nationaler Interessen entstanden, nicht als Reaktion auf den Russland-Ukraine-Konflikt oder die Eindämmungsbemühungen der USA, sagte er.

Es gibt große Aussichten für eine politische Zusammenarbeit zwischen China und Russland in Bezug auf die globale und regionale Ordnung, etwa durch die UNO und die SCO. Durch die von China vorgeschlagene „Gürtel und Straße“-Initiative könnten die beiden Seiten die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie wie Energie, Getreideimporte und Währungstausch vertiefen, sagte Yang.

Die Welt steht an einem Scheideweg zwischen dem Aufbau eines nachhaltigen Gleichgewichts der internationalen Sicherheitsarchitektur in einer Weise, die den Sicherheitsinteressen der Nationen zugute kommt, und der Schaffung einer Art konfrontativen Rahmens, der auf der Mentalität der USA im Kalten Krieg basiert. Das macht Koordination und Zusammenarbeit zwischen China, Russland und anderen zentralasiatischen Ländern wichtig, sagten Experten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related