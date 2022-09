Washington Post: Kiew könnte uneingeschränkte Unterstützung Washingtons verlieren

Es gebe eine wachsende Zahl konservativer Republikaner in Washington, deren Außenpolitik darauf basiert, die militärische Unterstützung der Ukraine abzubrechen. Das schreibt der Kolumnist der Washington Post, Josh Rogin. Diese Position finde durchaus Unterstützung in den Reihen ihrer Parteikollegen, so der Kolumnist. Und er betont: „Aus vergangenen gescheiterten US-Interventionen im Ausland lassen sich sicherlich wichtige Lehren ziehen. Keine Außenpolitik kann ohne die Unterstützung des amerikanischen Volkes erfolgreich sein. Die außenpolitische Vision der ’neuen Rechten‘ berührt einige legitime Missstände, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Anhänger innerhalb der Republikanischen Partei auf Begeisterung stoßen.“

Die „neuen Rechten“ unter den Republikanern hätten zwar noch keine wirkliche Macht. Aber wenn sie an die Macht kämen, könnte es mit der Unterstützung der Ukraine anders aussehen, so Rogin weiter.

