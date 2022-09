Unternehmer-DEMO in Neubrandenburg

In Neubrandenburg wurde demonstriert. Unternehmerinnen und Unternehmer haben aufgerufen gegen die Energiepreise und die derzeitige Politik auf die Straße zu gehen. In einer großen Kundgebung auf dem neubrandenburger Marktplatz forderten die Demonstranten ein Stopp der Sanktionen gegen Russland, ein Öffnen der Gaspipline „NordStream 2“ und ein Rücktritt der Ampelkoalition. Untermauert wurden die Forderungen durch einen Auto-Korso, der mit 350 Fahrzeugen den Ring Blockierten. Die Demo kam zustande, da Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig, aufgrund des Wirtschaftsempfangs der IHK in der Stadt war.

Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=RysEe7jk-OY

Unternehmer protestieren mit Autokorso in Neubrandenburg

Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=VrRhT_-Qf_U

