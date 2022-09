So 18.9.: Protestmahnwache gegen Einweihung des Marktplatzes in Berlin-Lichtenberg als Odessa-Platz mit Zeigen der ukrainischen Fahne (Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg)

Aus dem Text der Anmelder:



Sehr geehrte Damen und Herren,

Jedes Jahr gedenken am 2. Mai Antifaschisten der ganzen Welt der am 2, Mai 2014 des von faschistischen Kräften verübten Massakers an ca. 200 –amtlich 48 (!!) – getöteten Zivilisten der Stadt Odessa im dortigen

Gewerkschaftshaus.

Und nun erfahren wir aus der Berliner Zeitung, dass am 18. September 2022 der Platz, an dem wir bei Ihnen jetzt eine ad-hoc Mahnwache anmelden wollen, amtlich den Namen Odessa-Platz mit Zeigen der ukrainischen Fahne erhalten soll.

Bei dieser Einweihung geht es offensichtlich nicht um die Würdigung der von den Faschisten der Ukraine umgebrachten Opfer, da die nach 2014 mit einem Staatsstreich an die Macht gekommene Regierung bis zum heutigen Tag einige Opfer dieses Massakers in Gefängnissen von Odessa festhält. Mit dieser

Namensgebung in Berlin – Lichtenberg huldigen die führenden deutschen Politiker der Fratze des ukrainischen Faschismus.

Wir möchten dagegen auf dem Marktplatz Berlin-Lichtenberg zwischen Rheinsteinstrasse und Ehrenfeldstrasse an der Treskowallee von 10-12. 00 Uhr mit Plakaten und Flugblättern demonstrieren.

Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg

Rückfragen sind zu richten an :

B. Queck, Humboldtring 11, 14473 Potsdam, T/F : 0331 71 17 71

https://muetter-gegen-den-krieg-berlin.de

