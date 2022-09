Die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij über angeblich entdeckte Massengräber in Isjum seien eine billige Provokation vor dem Hintergrund der tatsächlichen Morde an der Zivilbevölkerung, die vom ukrainischen Militär begangen wurden. Dies verkündete Leonid Sluzki, Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, in einem Gespräch mit TASS am Freitag. Er sagte: „Selenskijs Äußerungen über die angeblich in Isjum entdeckten Massengräber sind eine weitere billige Provokation und eine Lüge, denen es überdies an Einfallsreichtum fehlt.“

Das weitere Szenario sei klar: Die „richtigen“‚ Journalisten und Fotografen würden dort sein und ein Bild für die „richtigen“ Medien machen. Niemand werde einen tatsächlichen Beweis sehen, so der Politiker. Er schloss: „Und dann werden nach bewährtem Muster Anschuldigungen gegen Russland mit der Forderung nach neuen Sanktionen und Waffen folgen. Das werden diejenigen fordern, die den Beschuss friedlicher Städte und Dörfer zulassen, die damit drohen, Andersdenkende zu verhaften und die echte und nicht vorgetäuschte Morde an Menschen begehen.

