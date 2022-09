Borrell: Einige Leute in Europa sind gegen Militärhilfe für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell hat erklärt, dass viele Menschen in der EU die Sanktionen gegen Russland und die Militärhilfe für die Ukraine nicht unterstützen. Er sagte in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung La Vanguardia: „Jetzt ist es an der Zeit, die Folgen zu ertragen, die der Krieg für uns hat und haben wird, wie man an den Energie- und Lebensmittelpreisen sehen kann.“

„Was jetzt in der Ukraine geschieht, gibt uns recht und rechtfertigt die Strategie, die wir verfolgen: Militärische Unterstützung, damit sie sich selbst verteidigen kann, Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, um sie zu schwächen, und Diplomatie, um Russland zu isolieren. Das Dritte stört niemanden, aber es gibt eine Menge Leute, die gegen die beiden anderen Schritte sind.“

„Und diese Menschen in Europa, in Spanien, in meinem sozioökonomischen Umfeld, haben uns gesagt, dass das, was wir tun, nutzlos ist, dass wir den Krieg künstlich verlängern.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related