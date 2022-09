Ukraine Unzensiert: Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks durch ukrainische Truppen. Gefahr einer atomaren Katastrophe. Wäre das ukrainische Regime zum Einsatz einer Atomwaffe fähig?

HIER LINK ZUM VIDEO

Ein Beitrag vom 20. Februar 2022 aus der Berliner Zeitung zu den Äußerungen von Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz kurz vor Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine. Viele in Russland deuteten dies als einen Hinweis auf den Wunsch der Ukraine wieder Atomwaffen zu besitzen:



Selenskyj sagt zwischen den Zeilen allen anderen: „F… you!“ (berliner-zeitung.de)

Der ukrainische Präsident stellte einen Ausstieg seines Landes aus dem Budapester Memorandum in den Raum. Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass die Ukraine wieder Atomwaffen besitzen könnte. Denn in dem Abkommen wurde festgelegt, dass die Ukraine eine internationale Garantie ihrer Sicherheit bekäme, wenn sie auf ihren Status als Atommacht verzichtet.

Selenskyj sagte: „Die Ukraine erhielt Sicherheitsgarantien für den Verzicht auf das weltweit drittgrößte Nuklear-Arsenal. Wir haben diese Waffen nicht mehr.

https://www.berliner-zeitung.de/welt-nationen/selenskyj-sagt-zwischen-den-zeilen-allen-anderen-f-you-li.212916

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, die für die Überwachung des Atomwaffensperrvertrags zuständig ist erklärte im Mai auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos:

„Und insbesondere jetzt, wie Sie vielleicht wissen, versuchen wir, in das Atomkraftwerk in Saporoschje zurückzukommen, die größte Kernkraftanlage in Europa. Sechs Atomreaktoren, 30.000 Kilo Plutonium, 40.000 Kilo angereichertes Uran, und meine Inspektoren haben keinen Zugang.“

1994 wurde das Budapester Memorandum unterzeichnet, in dem sich Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan verpflichteten, die auf ihrem Gebiet vorhandenen Atomwaffen nach Russland zu verbringen. Sie unterzeichneten ausserdem künftig keinen Besitz von Atomwaffen anzustreben.

Kiew versuchte in diesem Jahr mehrmals das AKW in Saporoschje wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen, um die Energieversorgung des Landes zu sichern, aber auch um den Zugang zu dem dort gelagerten Plutonium zu bekommen.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hielt der ukrainische Präsident Selenskij eine Rede, in der er erklärte, die Ukraine fühle sich durch das Budapester Memorandum nicht mehr gebunden. Der ukrainische Präsident sagte in Bezug auf Konsultationen, die die Kiew zuvor gefordert hatte, sollten diese nicht „stattfinden oder zu keinen konkreten Gewährleistungen der Sicherheit unseres Staates führen, wird die Ukraine mit Recht glauben, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alle Beschlüsse des Pakets von 1994 in Frage gestellt wurden“.

Diese Worte waren nichts anderes als der Wink mit dem Zaunpfahl, die Ukraine werde sich Atomwaffen beschaffen. Die Medien berichteten kaum darüber, es gab auch keine Reaktionen bei den anwesenden westlichen Politikern. Die Aussage des ukrainischen Präsidenten war also die Ankündigung, diesen Vertrag, das Budapester Memorandum zu brechen.

Es gibt zudem die Möglichkeit sogenannte schmutzige Bomben zu bauen, die keine Kettenreaktion auslösen, sondern nur auf konventionellem Wege nukleares Material verteilen. Beispielsweise auf einer Totschka-U-Rakete als Träger.

Hier zum Jahr 2014:



Dazu einige Berichte aus dem Jahr 2014 in der deutschen Presse:



Abgehörtes Timoschenko-Telefonat „Dem Drecksack in die Stirn schießen“ (Spiegel)

https://www.spiegel.de/politik/ausland/timoschenko-telefonat-putin-in-die-stirn-schiessen-a-960554.html

Bundesregierung kritisiert Julia Timoschenko (Handelsblatt)

https://www.handelsblatt.com/politik/international/abgehoertes-telefonat-bundesregierung-kritisiert-julia-timoschenko/9671432.html

„Dem Bastard in den Kopf schießen“ Telefonat bringt Timoschenko in Bedrängnis (n-tv.de)

https://www.n-tv.de/politik/Telefonat-bringt-Timoschenko-in-Bedraengnis-article12528271.html

Abgehörtes Telefonat auf Youtube: Timoschenko: Verdammte russische Hunde erschießen (Tagesspiegel)

https://www.tagesspiegel.de/politik/timoschenko-verdammte-russische-hunde-erschiessen-6106255.html

„Dem Drecksack in den Kopf schießen“ (stern.de)

https://www.stern.de/politik/ausland/timoschenko-telefonat-abgehoert–dem-drecksack-in-den-kopf-schiessen–3388960.html



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related