Russische Menschenrechtsbeauftragte: Bankkonten von nach Russland Evakuierten gesperrt

Nach Angaben der russischen Menschenrechtsbeauftragten Tatjana Moskalkowa seien die Bankkonten ukrainischer Bürger, die nach Russland evakuiert wurden, gesperrt worden. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte sie Journalisten:

„Viele von ihnen haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Geld auf ihren Konten angespart, das ihnen heute auf völlig hässliche Weise unter Verstoß gegen die Normen und Grundsätze des Völkerrechts weggenommen wurde. Ihre ukrainischen Karten sind gesperrt und sie können ihr eigenes Geld – Gehälter, Renten, Ersparnisse – nicht abheben.“

Ferner sagte sie, dass weiterhin 65 russische Staatsbürger in der Ukraine festgehalten würden. Die russische Regierung unternehme Schritte zu deren Freilassung.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related