Die militärisch-zivile Verwaltung des Gebiets Charkow hat am Mittwoch die Zahl der Einwohner bekannt gegeben, die angesichts der jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Armee nach Russland geflohen sind. Demnach wurden aus den zuvor vom russischen Militär kontrollierten Ortschaften mehr als 20.000 Bewohner evakuiert. Die Gebietsverwaltung wurde von den Agenturen RIA Nowosti und Interfax mit den Worten zitiert:

„Mehr als 20.000 Bewohner des Gebiets Charkow sind nach Russland ausgereist. Das sind Einwohner von Balakleja, Kupjansk, Isjum, Woltschansk und anderen Ortschaften, die weggezogen sind, um sich vor dem Kiewer Regime zu retten.“

Zuvor hatte die militärisch-zivile Verwaltung bekannt gegeben, dass entlang der ganzen Kontaktlinie im Gebiet Charkow weiterhin gekämpft werde. Familien mit Kindern wurde empfohlen, gefährliche Gebiete bis auf weiteres zu verlassen. Zu diesem Zweck wurde eine Evakuierung organisiert.

