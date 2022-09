Generalinspekteur der Bundeswehr zweifelt an Kraft der Ukrainer für Gegenoffensive

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat sich vorsichtig zu den Erfolgsaussichten des ukrainischen Gegenangriffs geäußert. Er sehe allenfalls „Gegenstöße“, mit denen man „Orte oder einzelne Frontabschnitte“ zurückgewinnen, aber nicht Russland auf breiter Front zurückdrängen könne. Dem Focus sagte er, die ukrainische Armee agiere zwar „klug“, biete selten eine Breitseite und führe souverän und sehr beweglich die Operationen. Aber ob die Ukrainer wirklich die Kraft für eine Gegenoffensive hätten, bezweifelte Zorn. Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr sagte:

„Sie bräuchten eine Überlegenheit von mindestens 3 zu 1.“

Zorn verteidigte die bisherigen deutschen Waffenlieferungen und bezeichnete die Liste als „beachtlich“. Zugleich wies er auf eigene Sicherheitsbedürfnisse hin. Die Bundeswehr benötige zurück, was sie abgebe.

„Für eine wirkungsvolle Abschreckung brauchen wir die entsprechenden Kräfte. Unsere Partner zählen auf uns.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related