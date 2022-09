Einschätzung der Kundgebung „Heizung, Brot, Frieden“ vom letzten Montag vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen – Bundesweite Demo am 3. Oktober (Joppel Reimer)

via Facebook – Joppel Reimer



Wegen der vielen Nachfragen zur Einschätzung der Kundgebung „ Heizung, Brot, Frieden“ vom letzten Montag vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, dem Stand der Dinge zur bundesweiten Demo am 3. Oktober und dem Charakter des „Bündnisses“ , da es nach den in der Presse beichteten Übergriffen einige Irritationen gab, komme ich der Bitte nach und „poste“ hier nun einige Zeilen:

Zur Kundgebung:

Die rund eintausend Teilnehmer nach nur sechstägiger Vorbereitung und ausschließlicher Mobilisierung über Sozialmedien und Mund-zu-Mundpropaganda ohne Plakatkampagne etc. kann angesichts des Zustandes der Linken (gemeint ist die Linke in ihrer Gesamtheit !, nicht nur die Partei die Linke deshalb im weiteren diese als PdL abgekürzt ) nur als großer Erfolg und Aufforderung zum Weitermachen gewertet werden. Angenehm, daß neben den üblichen Verdächtigen ein großes Spektrum von PdL über Aufstehen, Naturfreunde bis hin zu Gewerkschaftern, Mieterverein und und und … und einfach „normale Bürger“ anwesend waren, was ich in dieser Breite seit langem in Berlin nicht mehr gesehen habe. Der versuchte Brückenschlag zwischen den „Szenen“ wurde allerdings zunichte gemacht durch unter dem Label „Antifa“ agierende Kräfte ( vermutlich PdL und HU Umfeld) die auf der Jagd nach „Nazis“, „Schwurblern“ , „Klimaleugnern“ und sonstigen Mißliebigen waren und Kundgebungsteilnehmer angriffen. ( z.B. wurde eine Frau die mit einem Schild „Nordstream II öffnen!“ als Nazi beschimpft und körperlich angegriffen- nur ein ! Beispiel und zeigt die Fragwürdigkeit dieser „antifaschistischen“ Kräfte ). Viele „Normalos“ verließen daraufhin die Kundgebung oder brachten ihre Kinder nach dem so provozierten Polizeiaufmarsch in Sicherheit. Der Bericht in der Berliner Zeitung kommt dem nahe.

Ob es diesen Kräften gelungen ist für die „Bevölkerung“ eine abstoßende Wirkung zu erzielen, also ob sie ihren Auftrag erfüllt haben, wird sich erst in der Mobilisierung zum 3. Oktober zeigen……

zum „Bündnis“:

Es ist eigentlich kein Bündnis sondern eher eine „Initiative von unterschiedlichen Aufrufern“zu Protesten. Ob da mal ein Bündnis oder Weiteres entsteht wird man sehen. Ich schreibe der Einfachheit mal „Bündnis“.

Das Bündnis tagte bisher drei mal. Initiatoren waren verschiedene Personen u.A. von Aufstehen, PdL, DWE…. Unter der Losung „Heizung, Brot, Frieden“ kamen weitere hinzu.

Die ersten Bündnisstreffen waren überschattet von dem Versuch von PdL – Kräften , M21 (nennt sich Marx21 und ist die Gruppe der PdL Vorsitzenden Wissler) die unter dem Label BV Mitte der PdL im Bündnis agiert, die Friedenfrage aus der Kundgebung zu entfernen und sich nur auf „soziale“ Fragen zu beschränken, vor allem um Sevrim Dagdelem (auch PdL) als Rednerin zu verhindern.

Hintergrund sind harte Auseinandersetzungen innerhalb der PdL nach deren Erfurter Katastrophe.

Wissler, Schirdewan und vor allem die Berliner PdL Führung unter Schubert wollen in ihrem Kurs auf die Grünen zu (Stichwort Regierungsfähigkeit) jegliche Stellungnahmen gegen den Wirtschaftkrieg der Nato und die sich gegen die eigene Bevölkerung wirkenden Sanktionen verhindern. Die Trennung der sozialen von der Friedensfrage ist für sie das Instrument den innerparteilichen Kampf gegen Sahra Wagenknecht und die sie unterstützenden Kräfte zu führen (Stichwort Wagenknechte) Was das noch mit Links zu tun hat mögen sie selbst beantworten. Ich nenne sie deshalb für das weitere Verständnis den „Atlantischen Flügel“ der PdL.

In den Bündnistreffen konnte der Versuch des atlantischen Flügels der PdL die Friedensforderung abzulehnen verhindert werden. Vor allem durch PdLer aus den Bezirken (Charlottenburg, Tempelhof, Lichtenberg) ! Offensichtlich hat der atlantische Flügel zwar den Landesvorstand aber eben nicht alle ihre Bezirke im Griff. Diese „progressiven“ Kräfte der Berliner PdL wie Mitinitiator Alexander Kling (Mitglied des Abgeordnetenhauses) stehen derzeit unter enormen Druck durch den Landesvorstand und ihnen gilt meine Solidarität und volle Unterstützung.

( Nebenbei kurze Randbemerkung: Dies ist der Grund warum die angekündigte Erklärung zum „beliebten“ Bürgermeister von Pankow Benn noch nicht erschienen ist, ich bin in einen OV eingeladen hierzu zu berichten und will den „Progressiven“ nicht in den Rücken fallen, da entwickelt sich was… )

Im Ergebnis konnte die Kundgebung stattfinden und Sevrim reden. Allerdings wurden uns die oben beschriebenen „Antifaschisten“ auf den Hals gehetzt, mit den beschriebenen Folgen.

Im letzten Treffen musste dies natürlich ausgewertet werden. Im Vorfeld dessen gab es erhebliche Bemühungen seitens des LV der PdL, Aufstehen als Mitinitiatoren aus dem Bündnis zu kegeln. (Aufstehen gilt als wagenknechtnah). Dies geschieht innerhalb der derzeitig laufenden umfassenden Kampagne der atlantischen Führung der PdL, Sarah Wagenknecht aus der PdL zu drängen. Die unsägliche Diffamierung ihrer Rede im Bundestag oder die Berichterstattung über Aufstehen im „ND“, die einer Fakenewsberichterstattung in Nichts nachsteht, sind nur ein Teil davon. Es sollten „klare Verhältnisse“ geschaffen werden.

Doch es kam anders. Gleich zu Anfang wurde das Agieren der oben beschriebenen „Antifaschisten“ einhellig verurteilt. Eine Vertreterin einer PdL BO aus Charlottenburg forderte klare Abgrenzung von und eine Vertreterin des Mietvereins forderte Schutz vor diesen.

Im Ergebnis wurde beschlossen eine eigene Truppe aufzustellen, die die Sicherheit aller Demoteilnehmer vor Übergriffen und Provokationen sowohl von „Nazis“ als auch vor selbsternannten Tugendwächtern die den Antifaschismus auf absurdeste Weise mißbrauchen und auf der Jagd nach vermeintlichen „Nazis“ „Schwurblern“ , „Klimaleugnern“ „Putintrollen“ etc. sind sicherzustellen.

Also keine Angst, kommt alle, es wird keine Übergriffe mehr geben!!!

Es wird dem Atlantikfügel der PdL, der „Impfantifa“ und sonstigen Schwachköpfen (Siehe Kritik des Russischen Staatsenders RT der von „Pseudodemo“ schreibt) im Auftrag der ….. nicht gelingen den gemeinsamen Protest breitester Schichten der Gesellschaft zu verhindern.

Wir schaffen das

Bevor einschlägige Politikwissenschaftler dies zu dem Beginn einer „Anti-Antifa von Links“ herbei analysieren und in Schnellroda die Sozialpatrioten auf Querfrontgedanken kommen, sei hier nur angemerkt, daß dies nur der Beginn einer notwendigen Wiederaneignung / Reappropriation des Antifaschismus in Tradition des Schwurs vom Ettersberg durch die Linke und nicht nur der PdL ist.

Es wird einen Aufruf zu einer Demonstration zum 3. Oktober noch diese Woche geben. Unterschreibt ihn, ruft auf , mobilisiert – kommt alle nach Berlin : Keine Angst, es ist vieles geklärt worden………

soweit erst einmal – mehr, wenn gewünscht

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related