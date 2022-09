Der mexikanische Präsident Lopez Obrador kritisiert die UNO und stellt einen Friedensplan für die Ukraine vor

Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erklärte, seine Regierung werde der UNO einen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorlegen. Zuvor hatte die Weltorganisation kritisiert.

Der mexikanische Außenminister wird den Friedensplan voraussichtlich nächste Woche auf der jährlichen UN-Generalversammlung in New York vorstellen.

Lopez Obrador erklärte, er wolle einen Vermittlungsausschuss, dem Indiens Premierminister Narendra Modi, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Papst Franziskus angehören sollen.

Die Vermittler sollen Gespräche mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj aufnehmen, um „einen Waffenstillstand von mindestens fünf Jahren“ zu erreichen.

Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erklärte werde ihn in Kürze weiter diskutieren.

„Ich werde über den Weltfrieden sprechen und ich werde über Mexikos Position zum Krieg in Russland und der Ukraine sprechen, und ich werde den Vereinten Nationen einen Vorschlag unterbreiten, um Frieden zu erreichen“, sagte er.

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador präsentierte seine Idee, UN-Chef Guterres in seinen Friedensplan aufzunehmen, nachdem er die Vereinten Nationen zusammen mit der Organisation Amerikanischer Staaten als angebliche Verteidiger der Menschenrechte angegriffen hatte und forderte dass diese reformiert werden müssten.

