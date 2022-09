https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275281.shtml

Der Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO) findet von Donnerstag bis Freitag in Samarkand, Usbekistan, statt. Der Gipfel hat besondere Aufmerksamkeit von der internationalen Gemeinschaft erhalten. An dem Gipfel werden 15 Staatsoberhäupter teilnehmen, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi. Dies ist die erste persönliche Diskussion zwischen den Staats- und Regierungschefs der SCO-Mitgliedstaaten seit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Das Treffen wird den Iran als neuntes Mitglied der SCO aufnehmen und die Samarkand-Erklärung veröffentlichen, um die Position der SCO zu erläutern an einer Reihe internationaler Ausgaben.

Als größte und bevölkerungsreichste regionale Organisation der Welt zeichnet sich die SCO durch ein herausragendes Merkmal aus: Offenheit und Inklusivität. Die zweite Runde der SCO-Erweiterung ist eine der Kernagenden des Samarkand-Gipfels. Da die derzeitigen Mitglieder, Beobachter und Dialogpartner der SCO alle nicht-westliche Länder sind, von denen einige von den USA und dem Westen sanktioniert werden, wie Russland, Iran und Weißrussland, hat die SCO einiges Misstrauen in der öffentlichen Meinung seitens der USA und des Westens auf sich gezogen. Sie beschreiben die Erforschung neuer multilateraler Kooperationsmechanismen durch die SCO als den Wunsch, mit dem Westen oder „gegen den Westen“ zu „konkurrieren“.

Der SCO-Gipfel, der im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt abgehalten wird, wurde von einigen westlichen Medien sogar als Schaffung einer „antiwestlichen Front“ bezeichnet. Wenn es ein chinesisches Sprichwort gibt, um dies zu kommentieren, dann ist es „Frage nicht den Sperling, wie der Adler fliegt“. Sie können die Konzepte der SCO nur mit ihrer eigenen engen Erkenntnis verstehen und darüber spekulieren. Die Köpfe der US-amerikanischen und westlichen Eliten sind voll von herrschsüchtigem und paranoidem Konfrontationsdenken. Das Ziel, das sie unterdrücken wollten, sollte besser im globalen Dorf „sozial sterben“ und keinen eigenen Freundeskreis haben. Die Kontrollmacht der USA und des Westens kann jedoch nicht mit ihren Ambitionen mithalten, und es entstehen im gewissen Sinne ständig Dinge, die ihren Wünschen nicht entsprechen, genau wie die SCO.

Das Kernkonzept der SCO ist der „Shanghai Spirit“. Es schlägt eine Reihe neuer Konzepte, neuer Modelle und neuer Normen vor, wie Länder nach dem Kalten Krieg gleichberechtigt leben, multilaterale Kooperationsmechanismen durchführen und die globale Ordnung weiterentwickeln können. In den 21 Jahren seit ihrer Gründung hat sich die von den USA und dem Westen „schlecht gemachte“ SCO nicht aufgelöst, sondern eine starke Vitalität und Attraktivität bewiesen. Zehn Länder, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, hoffen alle auf einen Beitritt zur SCO. Unterschiede im politischen System, in der Geschichte und Kultur der SOZ-Mitgliedsstaaten und sogar territoriale Streitigkeiten und ideologische Differenzen sind kein Hindernis für die Entwicklung der SOZ geworden.

Die Shanghai Cooperation Organization strebt nach Zusammenarbeit und möchte gleichzeitig ihre Stimme und Haltung gegenüber der Welt zum Ausdruck bringen, die ein Viertel der Landfläche der Erde, fast ein Viertel des globalen BIP und ein Drittel der Gesamtfläche repräsentiert. Diese Länder standen lange Zeit im Schatten des Westens. Aber es muss betont werden, dass die SCO nicht auf Dritte abzielt, einschließlich des Westens. Es ist das inhärente Gen des SCO. Es wird niemals eine Organisation gegen den Westen oder irgendeine Partei werden, so wie die Samen eines großen Baumes niemals zu Stroh heranwachsen werden. Einige Leute in den USA und im Westen wollten die SCO schon immer als „östliche NATO“ bezeichnen. Ihre engstirnige Vision und ihre dürre Vorstellungskraft stehen in starkem Kontrast zur Breite und zum Reichtum der SCO.

Wenn der Westen wirklich ein Krisengefühl hat, muss er die SCO nicht verunglimpfen oder gar Zwietracht säen und den Enthusiasmus der Länder dämpfen, die sich an der Organisation beteiligen wollen. Stattdessen sollte man ernsthaft darüber nachdenken, was in seiner Art, die Welt zu sehen, schief gelaufen ist. Washington schlägt oft mit einem Stock und bietet eine Karotte an, indem es in anderen Ländern auf alle möglichen Arten Seilschaften aufbaut, um Cliquen zu bilden. Doch viele Länder der Welt entfernen sich immer mehr davon, während die SCO auf die souveräne Gleichberechtigung der Staaten und nicht-exklusiven Multilateralismus pocht und ihr Freundeskreis immer größer wird. Der Grund dafür ist, dass die „drei Nein-Prinzipien“ der SCO die Herzen vieler Länder erobert haben – kein Bündnis, keine Konfrontation und kein Angriff auf Dritte.

Es ist kein Zufall, dass sich die SCO von einem kooperativen Mechanismus zur Bekämpfung der „drei Mächte“ zu einem heutigen Vehikel mit vier Rädern für „Politik, Sicherheit, Wirtschaft und Geisteswissenschaften“ entwickelt hat. Vom Kampf gegen den Terrorismus, der von der SCO lange vor den Anschlägen vom 11. September vorgeschlagen wurde, bis hin zu der Global Development Initiative und der Global Security Initiative, die gerade jetzt gefördert werden, wurden die Vision, Weitsicht und Korrektheit der SCO in der Vergangenheit wiederholt getestet und werden es noch werden in der Zukunft bestätigt. Die SCO bietet der Welt einen riesigen Raum für Fantasie, und der Gipfel von Samarkand wird zu einem neuen Meilenstein.

