Russland wirft der Ukraine Verstöße gegen die UN-Biowaffenkonvention vor. Auf Anregung Russlands fand in Genf vom 5. bis 9. September eine Anhörung unter den Vertragsstaaten statt. Insbesondere ging es um US-Militärexperten, die an Forschungen in der Ukraine beteiligt gewesen waren. Russlands Vize-Außenminister Sergei Rjabkow berichtet in einer Sonderpressekonferenz über die Ergebnisse dieser Anhörung.

