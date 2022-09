Die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernandez erhält eine neue Morddrohung (telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Argentine-VP-Cristina-Fernandez-Receives-New-Death-Threat-20220913-0006.html

Am Montag bestätigte die argentinische Richterin Maria Capuchetti, dass Vizepräsidentin Cristina Fernandez-Kirchner durch einen Anruf bei der Notrufnummer 911 eine weitere Morddrohung erhalten habe.

Der Drohanruf wurde von irgendwo in der Stadt La Plata getätigt. Den Urheber der Drohung konnten die argentinischen Behörden jedoch noch nicht ausfindig machen.

Capuchetti ordnete an, den Polizeigewahrsam der Peronistenpolitkerin zu verstärken, und verfügte die Geheimhaltung in dem Fall neu, in dem Fernando Sabag Montiel und Brenda Uliarte wegen versuchten Mordes an Fernandez-Kirchner, der auch Senatspräsident ist, angeklagt sind.

In der Nacht des 1. September versuchte Fernando Sabag-Montiel in Komplizenschaft mit seiner Freundin Brenda Uliarte, Fernandez-Kirchner zu ermorden, als sie ihre Wohnung in Buenos Aires City betrat.

Er wurde festgenommen, nachdem er mit seiner halbautomatischen Bersa-Pistole nur wenige Zentimeter vom Kopf des Vizepräsidenten entfernt zweimal geschossen hatte. „Die Waffe hatte fünf Kugeln, aber keine in der Kammer, also kam die Kugel nicht heraus“, erinnerte sich die Verkaufsstelle El Impulso unter Verwendung bisher verfügbarer Polizeiberichte.

Die argentinischen Behörden untersuchen die Verbindungen, die Sabag-Montiel und Uliarte zu anderen Personen haben könnten. Einer der Hinweise führt derzeit zu Ximena de Tezanos, einer Nachbarin des argentinischen Vizepräsidenten.

