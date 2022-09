https://cutt.ly/aCNMg93

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten so stark verflochten hat, dass jede Art von Schwierigkeiten in einem scheinbar unbedeutenden Markt einen Welleneffekt von einem Ausmaß haben kann, das die ganze Welt betreffen könnte. Was jedoch weniger erwartet wird, ist, dass dasselbe für die massiven militärisch-industriellen Komplexe von Supermächten wie China, Russland oder den Vereinigten Staaten gelten kann. Dies gilt insbesondere für letztere, da die US-Wirtschaft eine zentrale Rolle in der globalisierten Welt spielt, da der US-Dollar immer noch die wichtigste Reservewährung der Welt ist, trotz deutlicher Anzeichen für einen Bedeutungsverlust .

Das US-Militär verfügt über eine Reihe hochkomplexer Rüstungsprogramme, die auch eine entscheidende geopolitische und geoökonomische Rolle spielen, selbst auf Kosten der sicherheitspolitischen/militärischen Auswirkungen solcher Programme. Eines der prominentesten Beispiele dafür ist das massive Joint Strike Fighter (JSF)-Programm, das dem viel gepriesenen, aber unruhigen Stealth-Kampfflugzeug F-35 der fünften Generation Platz machte. Eines der zahlreichen Probleme, auf die dieses Programm gestoßen ist, sind die ständig überlaufenden Kosten. Um den enormen Preis des Projekts zu reduzieren, lagerte das JSF-Programm einen Großteil der zu erledigenden Arbeiten aus, da die Produktionskosten allein in den USA den notleidenden Jet unerschwinglich teuer gemacht hätten, möglicherweise sogar mehr als der ältere „Cousin“ der F-35,

Allerdings scheinen die Sparmaßnahmen dieses Mal „zu weit“ gegangen zu sein, da einige der zugekauften Komponenten für die F-35 aus Ländern stammen, die die USA selbst als Gegner definieren. Die Auslieferung des Kampfjets F-35A (auch bekannt als „Lightning II“) wurde vom US-Militär ausgesetzt, nachdem bekannt wurde, dass bestimmte Schlüsselkomponenten Materialien enthalten, die in China hergestellt wurden . Die Komponente, angeblich ein Magnet, der in F-35-Turbomaschinenpumpen verwendet wird, „überträgt keine Informationen und beeinträchtigt die Integrität des Flugzeugs nicht, und es gibt keine Leistungs-, Qualitäts-, Sicherheits- oder Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit diesem Problem“, sagte Russell Goemaere, ein Sprecher für das F-35 Joint Program Office (JPO), sagte in einer Erklärung.

Das Pentagon behauptet, dass „weder der Flugbetrieb für die F-35-In-Service-Flotte noch die Produktion des Flugzeugs des Herstellers Lockheed Martin betroffen sind“. Die Verwendung von in China hergestellten Produkten im JSF-Jet hat das Pentagon jedoch am 31. August so beunruhigt, dass die Lieferungen des Flugzeugs vorübergehend für einen unbestimmten Zeitraum eingestellt wurden, was deutlich auf die Ernsthaftigkeit des Problems hinweist, obwohl die Pentagon-Beamten versuchen, ihre Bedeutung herunterzuspielen, wenn sie öffentliche Erklärungen abgeben.

„Am 19. August teilte die Defense Contract Management Agency (DCMA) dem F-35 Joint Program Office mit, dass eine Legierung in Magneten, die in F-35-Turbomaschinenpumpen verwendet werden, möglicherweise nicht mit der Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (DFARS) übereinstimmt. da die Legierung in der Volksrepublik China hergestellt wurde“, sagte Goemaere in einer Erklärung. „Verteidigungsunternehmen haben freiwillig Informationen mit DCMA geteilt. Basierend auf den zusätzlichen Informationen hat das F-35 JPO die Annahme neuer F-35-Flugzeuge vorübergehend ausgesetzt, um die Konformität des F-35-Programms mit DFARS in Bezug auf Spezialmetalle sicherzustellen.“

Dies ist das zweite Komponentenproblem, das F-35 in nur wenigen Monaten betrifft. Bereits im Juli führte ein Problem mit dem Schleudersitz dazu, dass mehr als hundert F-35 am Boden blieben . Der Kampfjet hat einen äußerst unruhigen und langwierigen Forschungs- und Entwicklungszyklus sowie zahlreiche Produktionsprobleme erlebt. Darüber hinaus werden die ständig steigenden Kosten des JSF-Programms in Billionen von US-Dollar gemessen, was zu mehreren Produktionskürzungen und ungeplanten Kosteneinsparungsmaßnahmen führt. Unerwarteterweise wurde das Programm als Folge der Eskalation der Ukraine-Krise „bequem“ wiederbelebt, was der US-Militär-Industrie-Komplex maßgeblich nutzte und Aufträge von Ländern (wie Deutschland) erhielt, die zuvor die Fälligkeit der F-35 vermeiden wollten zu seinen zahlreichen Problemen .

Ein weiteres großes Problem für das JSF-Programm ist das defekte Pratt & Whitney F135-Düsentriebwerk, das eine Fülle von Problemen mit der kinetischen Leistung des Kampfjets verursacht hat. Darüber hinaus führte im Juli ein Mangel an Ersatztriebwerken dazu, dass viele F-35 am Boden blieben, weil die Reparatur einiger der wichtigsten Triebwerkskomponenten viel länger dauerte als geplant, so ein Bericht der Wirtschaftsprüfer des Kongresses.

„Unzureichende Wartungsdepotkapazitäten, die zu einem Mangel an laufenden Triebwerken führen, haben dazu geführt, dass F-35 häufiger und länger als erwartet am Boden bleiben“, sagte das Government Accountability Office in einem Bericht vom 19. Juli.

Und doch setzt der führende US-Militärkonzern, der berüchtigte Lockheed Martin, seine relativ erfolgreiche Lobbykampagne fort, dass die F-35 sowohl für die USA als auch für ihre zahlreichen Satellitenstaaten „wesentlich“ sei. Der Jet scheint jedoch eher eine Möglichkeit für die USA zu sein, eine größere Kontrolle über ihre Vasallen auszuüben, da die F-35 aufgrund der schieren Menge an Sensoren und Daten, die sie in die USA übertragen kann, auch eine Geheimdienstplattform ist. Somit ist es nicht nur ein geopolitisches und geoökonomisches Projekt, das darauf abzielt, die Vasallen noch stärker an die USA zu binden, sondern auch eine erstklassige ISR-Plattform (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die dem US-Militär einen beispiellosen Zugang zum Sammeln von Informationen anderer Länder ermöglicht Fähigkeiten. Dies richtet sich jedoch insbesondere gegen Russland und China.

